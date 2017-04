Stühlingen Die Gesamtfeuerwehr Stühlingen sieht sich technisch gut aufgestellt  doch das Gerätehaus in Wangen verspätet sich

Die Gesamtfeuerwehr Stühlingen hat im Vorjahr 45 Einsätze absolviert. Der Mannschaftsstand befinde sich auf hohem Niveau, auch technisch sei man gut aufgestellt – doch einige Wünsche bleiben offen.

Der Mannschaftsstand der Gesamtfeuerwehr Stühlingen befindet sich derzeit auf hohem Niveau. Gesamtwehrkommandant Rainer Geng unterstrich in der Hauptversammlung im Bürgerhus in Schwaningen die Bedeutung der Ortswehren. "Jeder der Ortsteile muss über eine eigene Feuerwehr verfügen, nur so können wir einen effektiven Einsatzablauf gewährleisten", sagte Geng zu den anwesenden Feuerwehrleuten, die zu Beginn der Sitzung vom Musikverein Schwaningen begrüßt wurden. Durch die in Ausrückbereiche gegliederten Wehren konnte bei den 45 Einsätzen im vergangenen Jahr, darunter zwölf Brandeinsätze und 27 technische Hilfeleistungen, auch tagsüber immer genug Personal alarmiert werden. Für einen möglichen Großeinsatz würden Übungen mit den Feuerwehren Eggingen und Wutöschingen durchgeführt, zudem bestehe enger Kontakt zu den Kollegen aus Schleitheim und der Werksfeuerwehr der Firma Sto.

Technisch ist die Gesamtwehr gut ausgestattet. Letztes Jahr wurde das in Wangen stationierte Löschfahrzeug für 219 000 Euro angeschafft. 50 Personen wurden von der Stadt mit neuer Schutzkleidung für 40 000 Euro ausgestattet. Auch der Führerschein C/CE wird zukünftig mit je 2000 Euro bezuschusst. Jetzt gibt es eine Fortschreibung des Brandschutzbedarfplans, die in Kürze mit dem Gemeinderat vorgestellt wird. In diesem Jahr sollte das Gerätehaus in Wangen für 1,2 Millionen Euro gebaut werden. Dem Baubeginn erteilte Bürgermeisterin Isolde Schäfer eine Absage, da Fördergelder nicht bewilligt wurden. Diese werden neu beantragt.

Der Stellvertretende Kreisbrandmeister Andreas Kuhnert berichtete, dass eine mit Wärmebild- und Infrarotkamera ausgestattete Drohne angeschafft wurde, welche in Waldshut im Kaitle stationiert ist. Diese kann inklusive ausgebildetem Personal für Suchaktionen oder dem besseren Überblick bei Großeinsätzen angefordert werden. Er bat darum, zügig neue Dienstuniformen anzuschaffen, da nur noch mit diesen öffentlichen Handlungen, wie Ehrungen vorgenommen werden dürften, was Schmunzeln im Saal hervorrief.

Einigkeit herrschte unter Gästen und Rednern über die gute Jugendarbeit und das Engagement in Sachen Brandbekämpfung und Menschenrettung. Umso mehr bestürzten alle die geschilderten Erlebnisse des stellvertretenden Gesamtwehrkommandanten Gerhard Pfeifer aus Grimmelshofen über Mitmenschen, die immer wieder Einsatzkräfte an Unglückstellen beschimpften und behinderten.

Die Feuerwehr

Die Gesamtfeuerwehr Stühlingen hat 369 Mitglieder, bestehend aus 257 Aktiven, 56 Alterskameraden, 51 Mitglieder der Jugend- und fünf der Kinderfeuerwehr. Insgesamt sind 137 Atemschutzträger, 41 Gruppenführer und elf Zugführer tätig.