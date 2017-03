Stühlingen Die Feuerwehr Stühlingen ist nun wieder in ruhigen Bahnen

Erleichterung herrscht bei der Feuerwehr Stühlingen über die gute Entwicklung nach turbulenten Zeiten. Die Abteilung Stühlingen nimmt Christian Hörth neu als Quereinsteiger auf.

"Wir sind jetzt wieder in einem stabilen Fahrwasser", fasste Gesamtwehrkommandant Rainer Geng bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Stühlingen, das vergangene Vereinsjahr zusammen. Abteilungskommandant Jörg Beier kommentierte sein erstes Jahr als Abteilungskommandant mit der Aussage: "Ich möchte nicht mehr von einem turbulenten Jahr sprechen, der Sturm ist vorüber." Mit seinen 19 aktiven Wehrmännern leistete er, nachdem er als Kommandant ins kalte Wasser gesprungen war, 13 Proben und fünf Einsätze, wie er in seinem Jahresbericht auflistete. Herausragend dabei war für die Vereinsgeschichte der Brand eines Waffengeschäfts beim Penny-Markt in Stühlingen. Dieser ist weiterhin im Gespräch, weil derzeit der Prozess um den Mord an dem Waffenhändler läuft.

Dazu kamen drei Mittelbrände und zwei Kleinbrände, die die Kameraden forderten. Besonders erfreulich ist es für Beier, dass er in diesem Jahr auch ein neues Mitglied per Handschlag in die Wehr aufnehmen konnte. So konnte Christian Hörth als Quereinsteiger für die Wehr gewonnen werden. Bürgermeisterin Isolde Schäfer wie auch Gesamtwehrkommandant Rainer Geng beglückwünschten die Abteilung für diesen Neugewinn. Eine weitere Nachricht und ein absolutes Novum für die Gesamtwehr Stühlingen hatte Rainer Geng dabei: Es werden nicht nur jetzt sukzessive die neuen Dienst- und Ausgeh-Uniformen auch für die Stühlinger Gesamtwehr eingeführt, sondern dies soll auch ein Symbol dafür sein, "dass wir jetzt eine Einheit werden".

Erstmals in der Geschichte der Gesamtwehr werden alle Abteilungen laut Beschluss des Feuerwehrausschusses mit dem Wappen der Stadt Stühlingen ausgestattet werden. Bei den Ausgehuniformen werden für die Kameraden Blousons und Hose bevorzugt, die Führungskräfte erhalten Anzugjacke und Hose. Weitere Planungen verriet Rainer Geng nicht, er verwies nur darauf, dass der Brandschutzbedarfsplan fortgeschrieben wird und dass sich die Anforderungen danach richten werden. Es wird künftig vermutlich auch die eine oder andere Ablaufänderung notwendig werden. Ein Lob hatte er für die Stühlinger Kameraden auch noch mit dabei: So verlief der Einsatz beim Verkehrsunfall auf den Stühlinger Höhen kürzlich hervorragend und er belobigte auch Nicole Adam für ihren hervorragenden Jahresbericht, den sie als neugewählte Schriftführerin zum ersten Mal vortragen konnte.