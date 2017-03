Stühlingen Die Feuerwehr Lausheim dankt Hugo Kech für 50 Jahre als Kassierer

Hugo Kech ist seit 25 Jahren Kassierer der Feuerwehrabteilung Lausheim. Abteilungskommandant Torsten Engel lobte seinen Einsatz und dankte ihm für seine Sparsamkeit.

Eine seltene Ehrung nahm Abteilungskommandant Torsten Engel von der Freiwilligen Feuerwehrabteilung Lausheim bei der Hauptversammlung vor. In den Händen von Hugo Kech ist seit 50 Jahren die Kameradschaftskasse der Lausheimer Wehr. Genau am 18. März 1967 wurde er als Nachfolger des damaligen Kassierers Johann Büche ins Amt gewählt. Abteilungskommandant Torsten Engel hatte für diese Ehrung in den Unterlagen der Lausheimer Feuerwehrabteilung gekramt und festgestellt, dass all die vielen Einsätze, die der Jubilar für die Lausheimer Wehr geleistet hatte, den Rahmen des Abends sprengen würden.

Engel, der erst seit sieben Jahren das Amt des Abteilungskommandanten innehat, hielt fest: „An beiden Jubiläumsfesten, im Jahr 1976 beim 25-jährigen und 2001 beim 50-jährigen Jubiläum, warst du einer der tragenden Säulen für ein gutes Gelingen.“ Engel betonte dazu: „Ich kenne dich so, immer preiswert einkaufen, sodass die Kasse der Feuerwehr immer stimmt.“ Engel schätzt auch, dass der Kassierer kein Problem damit hat, falls die Feuerwehrkameraden nach einer Versammlung oder auch nach einem Wettkampf die Kasse zu strapazieren drohen, er dieses klar anspricht und kritisiert.

Auch noch zu den Zeiten als Hugo Kech noch seine Landwirtschaft und die Gastwirtschaft betrieb, hatte er nie daran gedacht, dieses Amt abzugeben und auch heute nicht. Es sei, wie Engel anmerkte, heutzutage keineswegs eine Selbstverständlichkeit, ein solches Amt anzunehmen und werde auch in Lausheim nicht mehr so werden. Im Namen der Freiwilligen Feuerwehr Lausheim und der Kameraden überreichte Engel Hugo Kech eine Urkunde und einen Gutschein.