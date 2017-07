Stühlingen Die Ausstellung von Christian Pflanzl des Kunstvereins Stühlingen ist eine vielseitige Werkschau

Der Kunstverein Stühlingen zeigt eine Ausstellung mit Werken von Christian Pflanzl. Der heimische Künstler probiert immer wieder gern Neues aus und experimentiert mit verschiedenen Materialien.

Die Befürchtungen von Hans Russenberger, Vorsitzender des Kunstvereins Stühlingen, haben sich nicht erfüllt. Die Besucher der Ausstellung in der Schür am Stadtgraben unter dem Motto „Aus Freude an Form und Farben“ kamen von weither zur Vernissage. Der Künstler Christian Pflanzl ist kein unbekannter, sondern ein echter Stühlinger, dem der Kunstblick und vor allem das Ausprobieren von künstlerischen Formen schon im Kindesalter viel Freude bereitet hat. Zuvor hatte er den Beruf des Konditormeisters erlernt, doch wie der Künstler erzählte, zwangen ihn ein Unfall und ein langer Krankenhausaufenthalt dazu, seine berufliche Laufbahn zu verändern.

Dreieinhalb Jahre besuchte er die Kunstschule in Basel. Die Ausstellung zeigt eine große Vielfalt an künstlerischem Können. In seiner zweiten Phase, wie es der Vorsitzende des Kunstvereins Stühlingen bezeichnete, zeigt die Ausstellung eine Retrospektive. Zuerst kamen die Brottüten, dann der Hase. Dabei bleibt der Künstler nicht bei einem Material, sondern gestaltet auch mit Stein, Papier, Holz und vielem mehr.

„Es gibt sicher Leute, die sagen, der ist nur auf der Suche nach seinem Stil. Das ist Blödsinn, was ist ein Stil in der Kunst? Das ist ein Gefängnis, wenn jemand immer das Gleiche macht, sagt man, er hat seinen Stil, wenn jemand immer etwas Neues probiert, dann ist das für mich ein Zeichen von Rebellion und von Persönlichkeit. Ich habe das erkannt, beim Christian ist das eine Art Rebellion“, sagte Russenberger.

Er wies auch auf die Figur des Michel Haim hin, die der Künstler aus Kirschbaumholz gestaltet hat und die die Blicke auf sich zog. Diese Figur hatte den Künstler auch aufgrund des Freilichttheaters anlässlich der Jubiläumsfeier der Stadt Stühlingen inspiriert. Das Vokalensemble Soundstark unter der Leitung von Reinhard Süss lieferte die gelungene musikalische Umrahmung der Vernissage, bei der sich die Besucher auch ausgiebig mit dem Künstler unterhalten konnten.

ist geöffnet am Samstag, 8. Juli, beim Städtlefest von 16 bis 22 Uhr, am Sonntag, 9. Juli, von 12 bis 17 Uhr und am Sonntag, 16. Juli, von 14 bis 18 Uhr.