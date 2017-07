Stühlingen Die Ausstellung in der alten Schule in Mauchen weckt Erinnerungen

Die Ausstellung in der alten Schule in Mauchen weckt Erinnerungen

Eine Ausstellung im alten Schulhaus in Mauchen zeigt historische Klassenfotos. Anna Basler steuert viel Material und Erzählungen bei.

Mauchen – Da kamen Erinnerungen auf und in manchen Augen der älteren Generation schimmerte es beim Betrachten der alten Schulfotos. Evelyn und Georg Pesentheiner, die jetzigen Eigentümerr des alten Schulhauses in Mauchen hatten zu einer Ausstellung in das Gebäude aus dem Jahr 1834 eingeladen.

Georg Pesentheiner konnte ein volles Haus begrüßen. Er betonte: „Den Impuls für die Ausstellung gaben die vielen Erzählungen unserer Nachbarin Anna Basler, die in zwei Wochen 88 Jahre alt wird.“ So wurden die beiden Lehrer aus der Schweiz neugierig. „Wir möchten mit unserer Ausstellung einen Beitrag zur Dorfgemeinschaft leisten und auch unseren Nachbarn etwas zurückgeben“, sagte Georg Pesentheiner. Auch alte Fotos besitzt Anna Basler noch und so kam die Idee auf, diese zusammenzufassen und noch etwas tiefer zu forschen, um die Ausstellung zu arrangieren.

Georg Pentheiner fragte auch bei Ortsvorsteher Manfred Schanz nach und kam so ins Archiv, das sich noch im alten Rathaus befindet und in dem sich viele alte Klassenfotos fanden. Diese hat einstmals der ehemalige Ratsschreiber und Ortschronist Emil Amann gemacht und aufbewahrt. Die Bilder wurden dann gerahmt und in dem von Pesentheiner restaurierten Klassenzimmer ausgestellt. Auch Joachim Maier und Gerd Kehl beteiligten sich und steuerten Fotos vom fasnächstlichen Leben in Mauchen bei.

Was die Ausstellungseröffnung so besonders machte, waren die Schilderungen von Anna Basler aus ihrem Leben in Mauchen. Sie erzählte von ihrer Kindheit und der dörflichen Arbeitswelt. Evelyn Pesentheiner zeigte dazu die alten Bilder. Die Zuschauer staunten nicht schlecht, als Anna Basler den einen oder anderen Großvater auf den Bildern erkannte, einige Gäste hatten bisher selbst noch kein Bild von ihrem Vorfahr gesehen.

Auch über die Erzählungen staunten viele, denn wer von der jüngeren Generation kann sich noch vorstellen, dass die Frauen früher keine langen Hosen tragen durften oder wie die Väter reagierten, wenn die Tochter sich verbotenerweise die Zöpfe hat abschneiden lassen. Es wurde aber auch gefeiert und Anna Basler erzählte davon. Erinnerungen aus der neueren Zeit steuerten auch Joachim Maier und Gerd Kehl bei und so wurde es im alten Klassenzimmer zu einem äußerst unterhaltsamen Nachmittag, bei dem viel in Erinnerungen gekramt und geplaudert wurde. Die kleinen Leckereien, die von Petra‘s Lädele gesponsert worden waren, versüßten die Gespräche noch zusätzlich.

Wer die Vernissage verpasst hat, kann die Bilder noch im November, immer samstags zwischen 14 und 17 Uhr, anschauen. Die Pesentheiners beabsichtigen, das Projekt „Geschichten aus der Alten Schule“ weiterzuführen, jeweils eine Woche nach dem Mauchener Patrozinium.

Bildergalerie im Internet: