Stühlingen Der überregionale Wanderverband trifft sich in Stühlingen

20 Vertreter Wanderverbands kommen für ihre Hauptversammlung nach Stühlingen. Der Schluchtensteig zieht die Wanderer aus ganz Deutschland dorthin.

Die Wanderroute Schluchtensteig zählt zu den „Top 16 Trails of Germany“. In den erlauchten Kreis dieser Premium-Wanderrouten wurde die Schluchtensteigroute innerhalb kurzer Zeit aufgenommen. Dies war Grund genug für den überregionalen Wanderverband, zu seiner Jahresversammlung nach Stühlingen einzuladen, an den Startpunkt der Sechs-Tages-Tour, die nach Wehr führt. Denn Stühlingen ist im Wanderplan als Startpunkt genannt. Initiator, Wegbereiter und Ansprechpartner des Projekts Schluchtensteig ist Klaus Nieke, zuständig für das Ressort Tourismus als Koordinationsstelle im Landratsamt Waldshut.

Nieke empfing die 20 Gäste, die aus ganz Deutschland in den südlichsten Zipfel des Landes gereist waren. Im Gasthaus Rebstock war das Hauptquartier. Dort wurden die willkommenen Gäste auch gebührend mit Sekt und zünftigem Schwarzwaldvesper empfangen. In Vertretung der Stadt begrüßte auch Bürgermeisterstellvertreterin Marianne Würth die Wanderfreunde. Sie stellte in groben Zügen den Startpunkt Stühlingen vor. Wandern spielte in der Stühlinger Tourismusszene demnach von jeher eine große Rolle, die sich auch in der Geschichte des Schwarzwaldvereins spiegelt. Eigens für die Schluchtensteigwanderer hat die Stadt Stühlingen bei der Stadthalle einen Parkplatz eingerichtet und zwei Gaststätten der Unterstadt stellen ihre Toiletten unentgeltlich zur Verfügung.

„Lassen sie sich von Stühlingen verzaubern“, lud Marianne Würth die Besucher ein. Klaus Nieke freut sich, dass der Trend zum Wandern ungebrochen ist und eine steigende Tendenz aufweist. Er verwies auf den nicht zu unterschätzenden Wirtschaftsfaktor Tourismus. Längst sei Wandern in Deutschland auch für Ausländer kein Geheimtipp mehr, deshalb die international verständliche Bezeichnung „Top 16 Trails of Germany“.

Zur Erfolgsgeschichte des Schluchtensteigs trägt auch das Internet bei. Dort kann alles abgerufen werden, was Wanderer interessiert. Der Schluchtensteig ist als mittelschwere Tour quer durch den Naturpark Südschwarzwald eingestuft. 350 bis 1137 Meter Höhendifferenz sind zu überwinden. Endpunkt ist die Gemeinde Wehr. Weitere reizvolle Routen sind Heidschnuckenweg, Rheinsteig, Hexensteig, Goldsteig und andere Touren, die sich über ganz Deutschland verteilen.