Stühlingen Der Zusammenhalt hat mich beeindruckt  Interview mit Pfarrer Olaf Winter, der morgen die Gemeinde Stühlingen verlassen wird

Stühlingens Pfarrer Olaf Winter wird morgen nach 15 Jahren seinen Wirkungsort verlassen und in die Gemeinde Schliengen im Markgräflerland gehen. Im Gespräch verrät er, was er an der Hohenlupfenstadt besonders vermissen wird.

Welche Erinnerungen werden sich für sie mit Stühlingen verbinden?

Viele gute Begegnungen mit den unterschiedlichsten Menschen zu freudigen und traurigen Anlässen. Gute Zusammenarbeit mit den Pfarrsekretärinnen in Stühlingen und Kooperator Fabian Schneider. Nicht zuletzt auch mit den Schulen und dem Rathaus (Frau Schäfer). Der Zusammenhalt auf den Dörfern hat mich beeindruckt. In Stühlingen macht eher jeder sein Ding. Ich habe Respekt vor dem Einsatz, den ehrenamtlichen Lektoren, Pfarrgemeidneräte, et cetera und den hauptamtlichen Mitabeitern wie Organisten, Mesner. Sie haben viel geleistet und ich bin dankbar dafür.

Handelt es sich bei ihrem zukünftigen Wirkungsort Schliengen auch um eine Seelsorgeeinheit?

Ja, die Seelsorgeeinheit Schliengen besteht aus vier Pfarreien und zwei Kapellen mit 3700 Katholiken. Im Vergleich; unsere hiesige Seelsorgeeinheit hat 4500 Katholiken und wir waren zu zweit.Als Pfarrer bin ich zukünftig alleine, habe aber zwei Pensionäre, die wie bei uns Pfarrer Bernd Zimmermann bei den Eucharistiefeiern mithgelfen.

Sie hinterlassen ein wohlbestelltes Feld. Was noch ansteht ist die Erneuerung des Glockengestühles der Stühlinger Stadtkirche. In welchem Zeitrahmen kann diese Aufgabe nach Renovierung des Ensembles Stadtkirche, Konradsaal und Pfarrhaus geschultert werden?

Bauherrin all dieser Maßnahmen ist die Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz. Wenn der Stiftungsrat die notwendigen Prioritäten setzt, könnte 2018 der Abschluss der Baumaßnahmen in Stühlingen geschafft sein.

Ist schon bekannt, wer Ihr Nachfolger wird?

Nein. Die Stelle des Pfarrers der Seelsorgeeinheit Stühlingen Heilig Kreuz ist nun im Amtsblatt der Erzdiözese ausgeschrieben, die Bewerbungsfrist dauert bis 5. April. Danach werden wir erfahren, ob es Bewerber für diese Stelle gegeben hat und ob der Erzbischof einen Nachfolger ernennen kann.

Was wünschen sie ihrem Nachfolger?

Offenheit für die Menschen hier. Beharrlichkeit bei der Verkündigung des Glaubens, Gelassenheit.

Zur Person

Pfarrer Olaf Winter stammt aus dem Ruhrgebiet und legte sein Abitur in Bochum ab. Es folgten das Studium der Germanistik in Münster und Freiburg sowie der Theologie in Freiburg und Fribourg/Schweiz. 1995 war die Diakonieweihe und 1997 die Priesterweihe 1997. Kaplansjahre in Pfullendorf, Empfingen, und Villingen. Seit 2002 Pfarrer in Stühlingen mit zunächst sechs und mittlerweile elf Pfarreien.