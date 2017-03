Stühlingen Der Vorstand des Turnvereins Stühlingen dankt den Mitgliedern für große Flexibilität

Der Turnverein Stühlingen meistert die Zeit des Trainings in Ausweichquartieren, während die Flüchtlings-Erstaufnahmeeinrichtung die Halle belegt hatte. Mary Würth gibt ihr Amt im Dreier-Vorsitz ab.

Flexibiliät und Beständigkeit bewiesen die Mitglieder des Turnvereins im vergangenen Jahr, wie an der Hauptversammlung resümiert wurde. Mit 460 Mitgliedern (2015 waren es noch 440) gehört der Turnverein Stühlingen zu den mitgliederstärksten Stühlinger Vereinen und sorgt für Bewegung in allen Generationen. Zu den 20 Übungsleitern kommen sechs neue Sportassistentinnen hinzu, die den Kurs an der Sportschule in Steinbach erfolgreich absolviert haben. Dies sind Katrin Baumann, Anna Hogg, Olivia Würth, Lara Klösel, Carmen Güntert und Klara Blatter. Die ersten fünf wurden komplett neu zum Jugendvorstand in der Jugendversammlung gewählt.

Aus den Berichten der Übungsleiterinnen ergab sich die Flexibilität der Turner, die im ersten Halbjahr 2016 durch die Nutzung der Stadthalle als Flüchtlings-Erstunterkunft in den fünf Räumen in Weizen, in der Hans Carossa Klinik, im evangelischem Pfarrsaal, in der Schulaula und im Konradsaal gefordert wurde. Entsprechend groß fiel das Lob der Vorsitzenden Agnes Kaiser aus.

Die Wahlen ergaben kleine Änderungen. Die bisherige Jugendvorsitzende Laura Meier löst Mary Würth im Dreier-Vorsitz nach vier Jahren ab: "Deine Zuverlässigkeit, deine Ideen, deinen Arbeitseifer und dein Gespür dafür, Leute zu motivieren, werden uns fehlen", danke Agnes Kaiser Mary Würth, die als diplomierte Kursleiterin weiterhin den Verein unterstützt. Daniel Kaiser ist neuer Leichtathletikwart für das langjährige Turnervorbild und Ehrenmitglied Wolfgang Mut. Im Amt bestätigt wurden die Vorsitzenden Agnes Kaiser und Thomas Fox, Kassiererin Simone Blatter, Schriftführerin Sabine Gisy und Beisitzer Sascha Blatter.

Thomas Fox informierte über die Papiersammlungen in Eberfingen, Blumegg, Grimmelshofen und Stühlingen, die mit dem Eingang von 2600 Euro zwar rückläufig sind, jedoch einen wichtigen Bestandteil der Vereinskasse darstellen, die mit einem Plus abgeschlossen wurde. Seit einem Jahr werde auch die Abgabe an der Stadthalle genutzt, die von Wolfgang Mut betreut wird, immer am letzten Samstag im Monat. Hier galt der Dank neben den Alten Herren auch den Firmen Litschmann und Heine, die ihre Lastwagen stellen, sowie Fahrer Christian Huber.

Das Fest zum 125-jährigen Bestehen werde im Herbst gefeiert. 25 Turnerinnen bereiten sich auf das Internationale Deutsche Turnfest in Berlin vor, das in den Pfingstferien stattfindet. Den ausführlichen Berichten der 20 Übungsleiterinnen folgte ein Resümee von Wolfgang Mut: „Der Alterungsprozess an unseren Körpern ist nicht aufzuhalten. Aber man kann ihn bremsen.“

Informationen im Internet: www.turnverein-stuehlingen.de