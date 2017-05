Stühlingen Der Stühlinger Künstler Christian Pflanzl hat einen Landschaftsmaler als Vorfahr

Der Stammbaum des Landschaftsmalers Egidius Feederle, dessen Interpretation des Rheinfalls derzeit in Schloss Bonndorf zu sehen ist, ist weit verzweigt. Der Stühlinger Künstler Christian Pflanzl ist ebenfalls unter den Nachfahren.

Aus der Stühlinger Bürgerschaft gingen schon etliche Persönlichkeiten hervor, die sich den schönen Künsten verschrieben. Zu ihnen zählt auch der Landschaftsmaler Egidius Feederle, dessen romantische Interpretation des Rheinfalls derzeit im Schloss Bonndorf zu sehen ist. Egidius Feederle ist 1810 in Stühlingen geboren und entstammt dem sogenannten Hofjägerast der Familie. 66-jährig ist er nach Stationen in Schaffhausen und Konstanz in Freiburg 1876 gestorben. Der Stühlinger Künstler Christian Pflanzl ist ein Nachkomme des weit verzweigten Feederle-Geschlechts. Seine Großmutter war eine geborene Wiete Feederle, die in das Pflanzl-Geschlecht einheiratete. Direkter Feederle-Nachkomme ist auch die Stühlinger Familie Werner Feederle und Hanni Feederle, geborene Blatter.

Christian Pflanzl verfügt über viel Gespür und Interesse für vergangene Zeiten und er ist im Besitz eines detailliert aufgezeichneten Stammbaums. Aus diesem geht hervor, dass das Geschlecht der Feederle ursprünglich aus Ulm an der Donau, also aus dem Schwäbischen, stammt. Bis in das 16. Jahrhundert hinein reichen die Aufzeichnungen. Daraus ist ersichtlich, dass es zwei Stühlinger Äste gibt. Der Stammbaum ist außergewöhnlich stark verzweigt. Man findet auch Linien, die bis in Adelskreise hinein reichten. Manche Linie ist ausgestorben, aber der größte Teil besteht bis heute. Es gibt Jäger, Fischer- und Konditorenlinien. Christian Pflanzl entstammt der Konditorenlinie.

Im Wappen der Feederle gibt es drei Pfauenfedern, die vermutlich zur Namensgebung Feederle inspirierte. Ob Federlin oder Feederle, mit einem oder zwei E, alle sind auf den selben Stammbaum zurückzuführen. Christian Pflanzl kann sich erinnern, dass während seiner Kindheitszeit in Stühlingen ein Feederletreffen stattfand. Es soll auch ein Feederle-Buch existieren. Allerdings ist nicht bekannt, in welchem Verlag dieses Buch erschienen ist.

Auch die Namen der Stühlinger Linie Feederle befinden sich im Stammbaum. Im Stammbaum kann man viele Namen entdecken, die in der Region häufig vorkommen, wie beispielsweise Dilger oder Weißenberger. Ob Christian Pflanzl unter den lebenden Nachkommen der einzig künstlerisch Begabte ist, ist nicht bekannt. Christian Pflanzl hat bisher zahlreiche Skulpturen geschaffen, darunter auch ein Stühlinger Männle. Sein neuestes Werk ist der wachsame Hase im Stühlinger Kirchgarten. Bekannt sind auch seine Bilder auf Mehltüten.

Zur Person

Christian Pflanzl ist in Stühlingen zusammen mit zwei Geschwistern am oberen Stadtweg aufgewachsen. Er erlernte den Beruf des Konditormeisters und ist verheiratet mit Christine Pflanzl, die der alteingesessenen Familien Hähnle-Fischer entstammt. Die Pflanzels haben drei Söhne.