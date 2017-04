Stühlingen Der Stühlinger Altstadt steht eine Schönheitskur bevor

Die Sanierung der Stühlinger Altstadt wird in den Haushalt 2018 aufgenommen. Die Gewährung von Zuschüssen des Landes ist schlecht planbar und die Anträge unterliegen einem komplizierten Prozedere.

Der Einstieg in die Stühlinger Altstadtsanierung ist geschafft. Nachdem erst vor Kurzem die LBBW Kommunalentwicklung Stuttgart beauftragt wurde, stellten die zwei Mitarbeiter Thomas Geissler und Jasmin Kizler detailliert vor, was im Vorfeld eines solchen Projekts zu berücksichtigen ist, um in die von der Landesregierung bereitgestellten Förderprojekte hineinzurutschen – oder genauer gesagt: in die Warteschleife der Antragsteller aufgenommen zu werden. Denn nach welchen Kriterien schließlich die Kommunen in das Entwicklungsprogramm aufgenommen und priorisiert werden, was darüber entscheidet, wie Zuschüsse gewährt werden, sei für Außenstehende nicht unbedingt nachvollziehbar und vor allem auch zeitlich nicht exakt planbar.

Thomas Geissler und Jasmin Kizler erklärten: Die Antragstellung muss nach genauen Angaben erfolgen. Zu allererst müssen Stärken und Schwächen des Bestands erkannt werden. In der Regel ist der Sanierung über Flur eine Sanierung unter Flur vorangestellt. Im Fall der Stühlinger Altstadt ist davon auszugehen, dass die Versorgungsstränge für Wasser und Abwasser, für Energie, Kommunikation und Breitband auf einen zeitgemäßen Stand gebracht werden müssen. Ein besonders schwieriges Thema wird für die Planer angesichts der baulichen Beengtheit der Altstadt die Regelung der künftigen Parksituation. Denn vor vielen Häusern gibt es keinerlei Parkraum und wenn, müssen zuerst die Besitzverhältnisse geklärt werden.

Den besonderen Reiz der Stühlinger Altstadt macht die Vielzahl historischer, denkmalgeschützter und geschichtlich interessanter Gebäude aus. Beispiele sind das Amtshaus, das Balbach'sche Haus, das Gasthaus Rebstock, das Rabbihaus, das Haus Schwarzer Adler, das Haus, aus dem das Stühlinger Männle der Überlieferung nach entstammen soll, die Nothelferkapelle und die alt-katholische Stadtkirche, um nur die Interessantesten zu nennen. Außerdem gibt es drei Brunnen und eine Grünanlage im Judenwinkel mit der Stadtlinde. Der Judenwinkel ist an und für sich schon ein Denkmal unter freiem Himmel. Auch die Bewohnerstruktur muss eruiert werden. Der Zustand der Gebäude wird in vier Kategorien erfasst.

Die Bürger werden dann im fortgeschrittenen Teil der Erfassung in die Planung mit einbezogen. Angedacht ist die Gründung einer Bürgerwerkstatt. Laut Thomas Geissler werden die Gemeinderäte bei der Planung erst einmal außenvor gelassen. „Wir wollen zuerst hören, was die Bürger sich vorstellen“, so Geissler. Zum Zeitplan kann momentan noch nichts gesagt werden. Dieser hängt von vielen Faktoren ab.

Auch den Ortsteilen ist ein Mitspracherecht eingeräumt. Den Bürgern der Gesamtstadt wird unterstellt, dass auch ihnen nicht gleichgültig sein sollte, wie der Kernort sich darstellt. Im Haushalt 2018 soll die mittelfristige Planung der Altstadtsanierung aufgenommen werden. Bürgermeisterin Isolde Schäfer sagte abschließend: „Ich rate, abzuwarten und dann erst den Antrag zu stellen, wenn Klarheit darüber besteht, was realistisch ist und Sinn macht. Jedoch noch vor der Sommerpause soll eine Bürgerversammlung stattfinden.“