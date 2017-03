Stühlingen Der Sängerbund Stühlingen punktet mit frischem Wind

Der Vorstand des Sängerbunds Stühlingen präsentiert neue Ideen. Das auswendige Singen ohne Notenblatt ist ein Wunsch des Dirigenten.

Mit einem ambitionierten Dirigenten, ideenreichem Vorstand und einem hohen Durchschnittsalter von 59 Jahren stellt sich der Stühlinger Sängerbund in seiner Hauptversammlung dar. Durch die Kooperation mit dem Realschulchor wurde eine Verjüngungskur in die Wege geleitet. 810 Euro, die der Verband für solche Bemühungen bereitstellt, wurden umgehend an den Realschulchor weitergeleitet. Absoluter Höhepunkt des zurückliegenden Jahres war das erste Schlosskonzert im Rittersaal des Schlosses Hohenlupfen, das sämtliche Erwartungen weit übertraf.

Gut wurde auch die Einladung zum sommerlichen Pop-Konzert auf dem Bregenzerareal angenommen. Das etwas andere Konzert wird am 24. Juni wiederholt. Dirigent Reinhard Süß kündigte an, dass die künftigen Jahreskonzerte ohne Gastchöre stattfinden sollen. Außerdem denkt Süß an Projektchöre. Auf seiner Wunschliste steht auch das perfekte auswendige Singen. Was Süß unter effizientem Singen und Disziplin versteht, wurde zu Beginn der Hauptversammlung deutlich. Erst als alles im Raum mucksmäuschenstill war, nicht mehr auch nur ein Notenblatt raschelte, gab er das Zeichen zum Einsatz.

Süß war es auch, der ein Vokalensemble gründete. Gesangsqualität soll bei diesem musikalischen Ableger an erster Stelle stehen. Zusätzliche Sänger sind willkommen. Das Vokalensemble sollaber nicht mehr als 15 Stimmen umfassen. Unüberhörbar ist der frische Wind, der durch die Chorreihen bläst. Bürgermeisterin Isolde Schäfer gratulierte dem Chor zu seinem engagierten Dirigenten und hob „das etwas andere Chorprogramm“ hervor.

Leichte Veränderungen ergaben sich im Vorstand. Jeweils einstimmig wiedergewählt wurden die Vorsitzende Christine Pflanzl, ebenso Stellvertreter Herbert Gut. Sandra Kaiser kümmert sich um die Finanzen, Schriftführerin ist Sabine Ebbesen, die Protokolle schreibt Monika Scheuble (neu). Beisitzer sind Nicole Würth-Held und Dietmar Güntert, Kassenprüfer Marianne Löhle und Herbert Friedrich (neu).

Gedankt wurde Hanni Rösch und Anton Schey, die nach jahrzehntelangem Engagement aus dem Vorstand ausschieden. Für 50 Jahre Treue zum Chorgesang wird auf Verbandsebene demnächst Josef Würth ausgezeichnet. Ebenso Marianne Löhle und Iris Stoll, die 40 Jahre dabei sind, sowie Anita Heigl, die vor 25 Jahren Chormitglied wurde. Als neue Mitglieder wurden Arnfried Winterhalder und Monika Scholz willkommen geheißen. Mit dem 84-prozentigen Besuch der 42 Proben zeigte sich Reinhard Süß zufrieden. Die Rekordmarke stellten die Bässe mit 90 Prozent auf. Nur einmal fehlte Anton Schey, gefolgt von Nicole Würth und Philipp Litz.



Jahresplan

Termine des Sängerbunds: 8. und 9. April Stühlinger Frühling, 24. Juni Sommerkonzert, 8. Juli Städtlefest, 21. Oktober Ausflug, 10. Dezember Kirchenkonzert mit Singkreis Eggingen.