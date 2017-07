Stühlingen Der Sachstand zum B 314-Lückenschluss wird in der CDU-Mitgliederversammlung erläutert

Der Grimmelshofener Ortsvorsteher Wolfgang Kaiser schildert das zähe Vorankommen beim Straßenbauprojekt B 314-Lückenschluss und macht Vorschläge für das künftige Vorgehen.

Die Frage, weshalb der Lückenschluss der B 314 auf Höhe Grimmelshofen nicht in die Gänge kommt, stand bei der CDU-Mitgliederversammlung nicht zum ersten Mal im Raum. Seit 50 Jahren wird an der Planung herumlaboriert. „Wir treten seit Jahren auf der Stelle“, stellte Ortsvorsteher Wolfgang Kaiser fest. "Oft sind wir (Wolfgang Kaiser und Bürgermeisterin Schäfer) in der Sache schon nach Stuttgart und Freiburg zwecks interner Erörterungen gefahren. Nun weisen alle mitbeteiligten Stellen im Land darauf hin, egal was komme, schlussendlich der Bund das letzte Wort habe." Im Herbst soll der aktuelle Zeitplan für Bundesstraßen veröffentlicht werden. In den Bundesverkehrswegeplan ist der Lückenschluss aufgenommen und die Bewertungszahlen haben sich auf wundersame Weise zugunsten des Projektes ganz erheblich positiv verändert, sagte Wolfgang Kaiser, der sich trotz aller Rückschläge zuversichtlich gibt. „Wir müssen unbedingt in der Planungsphase vorrücken", so Kaiser.

Es müsse erkennbar sein, dass man die Planung ernsthaft angeht. Erster Schritt sei die Machbarkeitsstudie. Jahrelang sei argumentiert worden, dass das Geld fehle und wenn Geld da sei, werde seitens des Regierungspräsidiums Freiburg fehlendes Fachpersonal ins Feld geführt. Man schiele immer wieder nach neuen Argumenten, um die Planung zu verzögern. Dabei stehe eine neue, kostengünstigere Unterführungsvariante zur Diskussion, die allseits befürwortet werde. Käme diese Variante, die die Wutach unterqueren würde, zum Zuge, würden alle bisher vorgesehenen Brückenbauwerke entfallen und die Trasse sich verkürzen.

In der Versammlung wurde die Frage in den Raum gestellt, weshalb der Bund schon vor Jahren das Areal des ehemaligen Sägewerks erworben habe. Dieses Areal liege seit Jahren brach und verursache nur Pflegekosten. „Wir treten seit Jahren auf der Stelle“, so Kaiser. In seiner Eigenschaft als Landtagsabgeordneter versprach Felix Schreiner, sich auch weiterhin für den Lückenschluss stark zu machen. Und an Wolfgang Kaiser gewandt, stellte er fest: „Für deinen jahrelangen persönlichen Einsatz kann ich mich nur bei dir bedanken.“ Generell erinnerte Schreiner an den Wettbewerb der Regionen.“ Wir müssen aufpassen, dass der Landkreis Waldshut nicht abgehängt wird. Wir müssen langfristig denken, sowohl was Verkehr als auch Krankenhausfrage als auch Internetversorgung anbetrifft.“