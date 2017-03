Stühlingen Der Musikverein Weizen geht mit mehreren Sorgen ins neue Vereinsjahr

Der MV Weizen kämpft mit Nachwuchsproblemen und hohen Ausgaben. Die Suche nach einer Alternative für die ab Ostern wegen einer Sanierung gesperrte Ehrenbachhalle steht ebenfalls an.

Fehlender Nachwuchs und die Tatsache, dass die Ehrenbachhalle nach Ostern für die geplanten Sanierungsarbeiten gesperrt wird, waren Themen bei der Hauptversammlung des Musikvereins Weizen. Vorsitzende Susanne Buntru blickte auf ein umtriebiges Jahr mit vielen geselligen Stunden, Aktivitäten und Auftritten zurück. Diese hatte Protokollführerin Eva Biskop festgehalten. Zu den traditionellen Anlässen gesellte sich ein Auftritt in Blumberg beim Sauschwänzlefest, der für die Musiker zum Höhepunkt wurde.

Erstmals hatten die Musiker an Weihnachten in der Fritz Stotmeister Straße in Weizen gespielt, was gut angekommen war. Etwas weniger erfreulich war der Kassenstand, den Maria Güntert präsentierte. Sie verlas, als positiven Aspekt, ehe sie mit ihrem Kassenbericht begann, eine ganze Reihe von Spendern, die im vergangenen Vereinsjahr den Musikverein finanziell unterstützt hatten und bedankte sich: „Ohne euch würde es sehr schlecht aussehen.“ Die Sockenaktion hatte nicht den gewünschten Erfolg gebracht, lediglich die Einnahmen aus dem Doppelkonzert mit der Trachtenkapelle Obermettingen wurde als Plus verbucht. Eine Investition in vierstelliger Höhe in neue oder aufgefrischte Uniformen sowie die mäßigen Besucherzahlen der Schwarzwaldgaudi hatte die Vereinskasse stark strapaziert.

Ortsvorsteherin Gaby Fischer dankte den Musikern für ihr Engagement in Weizen: „Ohne euch wäre in Weizen nichts los.“ Michaela Burger hatte die Probenstatistik dabei und diese zeigte, dass der Probendurchschnitt etwas zurückgegangen war. Susanne Buntru (98 Prozent), Dirigent Aribert Huscher (96 Prozent), Carmen Güntert (95,2 Prozent), Christoph Güntert (95 Prozent) und Harald Stoll (93 Prozent) wurden geehrt. Dirigent Aribert Huscher mahnte zu mehr musikalischer Übung in der heimischen Stube, zur Weiterbildung und zu mehr Beteiligung an den kameradschaftlichen Zusammenkünften im Anschluss an die Proben.

Die Aussprache nutzte Hermann Hamburger, um das Thema fehlender Nachwuchs anzuschneiden. Auf seine Frage nach den Gründen erklärten die jungen Mitglieder, dass es schwierig wäre, es gäbe auch nur ein Erstkommunionkind im Dorf. Die Werbeabende für die Blasmusik sind bisher ohne Erfolg geblieben. Markus Güntert regte an, nach Alternativen zur gesperrten Ehrenbachhale zu suchen.