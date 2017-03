Stühlingen Der Musikverein Grimmelshofen spielt ein Konzert auf hohem Niveau

Der MV Grimmelshofen spielt anspruchsvolle Stücke. Dirigent Mathias Kehl fordert sein Orchester zur Feier seiner 25-jährigen Musikertätigkeit.

Zum gelungenen Jahreskonzert hatte der Musikverein Grimmelshofen ins gut besuchte Gemeindehaus eingeladen. Dirigent Mathias Kehl hatte sein 25-jähriges aktives Musikerdasein zum Anlass genommen, seine Vereinskollegen musikalisch mehr als üblich zu fordern. So war das Programm denn auch etwa zur Hälfte mit Oberstufenliteratur gefüllt, diverse Stilrichtungen wie Jazz, Fusionjazz, Progressive Metal und Hard Rock ergänzten die gewohnten böhmisch-mährischen Klänge. Weit außerhalb seiner üblichen Wohlfühlzone gelang es dem Verein dennoch, das Publikum zu erreichen und zu begeistern.

Der Konzertabend wurde mit „Cassiopeia“ von Carlos Marques eröffnet. Das sinfonische Gedicht beschreibt die Geschichte um die Entstehung des Sternbildes Andromeda. Joachim Keller intonierte das Saxophonsolo gefühlvoll und die 41 Musiker des Orchesters hielten sich dynamisch nicht zurück.

Wohlbefinden, Lebensfreude und Hochstimmung versprach der neueste Marsch „Euphoria“ aus der Feder von Viera-Brass-Leiter und Komponist Martin Scharnagl. Der Big-Band-Standard „Birdland“ von Jazz-Musiker Joe Zawinul stammt aus dem Jahr 1977 und wurde flott und rhythmisch vorgetragen. Sein Konzertdebüt gab Vize-Dirigent Ralf Burger mit „Mozart“, einem Auszug aus dem Musical in einer Bearbeitung von Wolfgang Wössner. Die Musiker nutzten die Gelegenheit, sich dynamisch voll auszutoben, ohne dass die zarten Melodien verloren gingen.

Mit "Innuendo", einem der letzten Titel der Rockgruppe Queen, initiierten die Musiker den zweiten Teil des Konzerts. Das Publikum lauschte aufmerksam den ungewohnten Klängen, bei denen Klassik, Flamenco und Hardrock sich abwechselten. Belohnt wurde es mit den bekannten Melodien aus dem Musical-Medley „Grease“ in einer Bearbeitung von Willy Hautvast, in der die Sommerliebe von Danny und Sandy der 50er Jahre wieder erweckt wurde.

Die Solisten Tobias Kehl (Posaune) und André Gisy (Trompete) huldigten Udo Jürgens mit „Ich will-Ich kann“ in ihrem gefühlvollen Vortrag. Pure Lebensfreude und Armut wurde mit „Children of Sanchez“ vertont, das neben dem Solostück zu den Höhepunkten des Abends gezählt werden kann. Nach den Dankesworten des Vorsitzenden Jürgen Kaiser und „Make my day“ von Ron Gilmore verlangte und erhielt das zufriedene Publikum zwei Zugaben, „Neue Wege“ von Martin Scharnagl und „Alia Amare“ von Norbert Gälle/Mathias Gronert.