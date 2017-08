Stühlingen-Mauchen Der Ja-Verein Mauchen bietet nun regelmäßige Fahrten mit dem seinem Kleinbus an

Die Mitglieder des Ja-Vereins Mauchen bieten künftig regelmäßige Fahrten an. Der Mittagstisch des Vereins, Ärzte, Sparkasse und Rathaus in Stühlingen sind Ziele.

Von Tür zu Tür, von Mensch zu Mensch, so lautet das Motto des neuesten Projekts des JA-Vereins attraktives Dorfleben Mauchen. Der Verein konnte nun den lang ersehnten Bürgerbus finanzieren. Das JA-Mobil, wie der fahrbare Untersatz genannt wird, hat bereits ab September einen festen Fahrplan. Regelmäßig werden folgende Fahrten angeboten: Zum Mittagstisch nach Mauchen von Wutöschingen und Eggingen sowie von Bettmaringen und Wangen (dienstags) und außerdem zur Stühlinger Arztpraxis Haarmann und Kau (donnerstags).

Jeden Dienstag um 12 Uhr lädt der Verein in Mauchen zum Mittagstisch ein. Neben den Gästen aus dem Dorf kommen auch regelmäßig Senioren aus der Region. Bisher wurden sie im Privatauto von den Helferinnen abgeholt und wieder nach Hause gebracht. Das JA-Mobil kann nun in zwei Touren sämtliche Interessierte in Wutöschingen und Eggingen sowie in Bettmaringen und Wangen abholen.

Donnerstags ist Abfahrt um 14.20 Uhr. Über Bettmaringen und Wangen fährt das JA-Mobil nach Stühlingen. Die Gemeinschaftspraxis der Ärzte Haarmann und Kau hat bereits signalisiert, die Sprechzeit donnerstags von 15 bis 16 Uhr speziell für die Mitfahrer des JA-Mobils freizuhalten. Die Termine in der Arztpraxis müssen bis Dienstag der gleichen Woche angemeldet werden. Auch das Büro der Nachbarschaftshilfe bittet um eine Anmeldung zur Fahrt. Neben dem Arzttermin ist die Donnerstagsfahrt auch attraktiv für Besucher von Rathaus und Sparkasse. Weitere Fahrten sind in Planung. Ein Informationsblatt mit den genauen Abfahrtszeiten des JA-Mobils wird in den nächsten Tagen in Mauchen, Bettmaringen und Wangen verteilt. Die Anmeldung ist im Büro der Nachbarschaftshilfe im Rathaus möglich unter der Telefonnummer 07744/337 97 83.

