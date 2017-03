Stühlingen Der Imkerverein Wutachtal leistet sich eine Gießform für Mittelwände aus Bienenwachs

Um den Bienen eine Behausung aus echtem Wachs zu bieten, die sie auch gerne annehmen, tätigen die Wutöschinger Bienenzüchter eine kleine Investition.

Mit einem ertragreichen Honigjahr trotz starken Varroamilbenbefalls und aktuell guten Wetteraussichten hielt der Imkerverein Wutachtal seine Hauptversammlung ab. Der Vorsitzende Heinz Neukum und Ehefrau/Schriftführerin Astrid Neukum betreiben ihre Imkerei mit Herzblut. Gemeinsam mit Ehrenmitglied Fritz Kehl und Ehefrau Waltraud Kehl wurden viele Termine bestritten. An erster Stelle wurden die drei Stühlinger Festivitäten zum Frühling, Herbst und Weihnachtsverkauf genannt: "Das gibt mit der Zeit einen kleinen Selbstläufer", empfahl Heinz Neukum diese Verkaufstermine den anwesenden Mitgliedern zur Teilnahme.

Der zweitägige Weihnachtsmarkt wurde allerdings nicht wahrgenommen. Das Ferienprogramm übernahmen Gregor und Monika Scheuble. Der Imkerverein stattete die Ferienkinder mit Schleiern aus. Für dieses Jahr zeigte der Lindenhof Wutöschingen Interesse am Stühlinger Ferienprogramm. Fünf neue Mitglieder stärken den Verein, berichtete Heinz Neukum. Eine positive Erfahrung sei das Honigschleudern mit neun unbegleiteten jugendlichen Flüchtlingen gewesen. Anfänger sollen künftig über zwei Jahre betreut werden, die bisherige Handhabe mit sechs Terminen genüge nicht. Dafür werden noch Mentoren gesucht.

Der Imkerverein beschloss, sich eine Mittelwandgießform im Wert von etwa 900 Euro anzuschaffen. Gekaufte Mittelwände seien oft nur preisgünstig aufgrund des geringen Wachsanteils oder würden von Bienen oft nicht angenommen. Die Sparkasse unterstützt die Anschaffung mit 500 Euro, 70 Prozent Zuschuss zahlt der Landesverband Deutscher Imkerbund. Der Einfachheit halber bleibt die Gießform im Schleuderraum der Familie Neukum in Wangen. Es wird das Größte Maß für Dadant gewählt, da es zugeschnitten werden kann und der Wachs-Zuschnitt wiederverwendet wird.

Wenn das abgewogene Wachs im Vorfeld vorbeigebracht wird, könne die Familie das Wachs klären und die Form vorheizen. Eine kleine Gebühr von einem Euro pro Stunde für Wasser und Strom sowie Hartfaserwände sollten mitgebracht werden. Für jeweils zehn bis 15 Stück sollte eine Hartfaserwand eingeschoben werden, um ein Verbiegen der fertigen Wachs-Mittelwände zu vermeiden. Da es sich um reines Bienenwachs handelt, genüge es, wenn der letzte Benutzer in der Saison die Mittelwandgießform gründlich reinigt. Kassierer Harald Bollin erzielte ein kleines Plus. Für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen erhält der Verein Gelder vom Landesverband. Der nächste Imkerstammtisch mit Vortrag zur Auswinterung ist am 4. April um 19 Uhr im Gasthaus Kreuz in Weizen.