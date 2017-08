Stühlingen Der Hegering Stühlingen bietet beim Ferienprogramm einen spannenden Tag am und im Wald

Der Hegering Stühlingen informiert und unterhält 14 Kinder vom Ferienprogramm.

Was macht ein Jäger? Diese Frage wurde gestellt beim diesjährigen Beitrag des Hegerings Stühlingen zum Kinderferienprogramm. Beinahe schon eine Tradition ist es, dass sich der Hegering Stühlingen rund um Hegeringleiter Joachim Adam mit einem Beitrag am Ferienprogramm beteiligt. In diesem Jahr waren es 14 Kinder, die wissen wollten, was die Jäger überhaupt tun. Von der Hege bis hin zur eigentlichen Jagd gab Joachim Adam den überaus interessierten Kindern gerne Auskunft. Zusammen mit den Jägern des Stühlinger Jagdbogen gab es genügend Fachleute, die den Kindern Rede und Antwort stehen konnten.

Aufgeteilt in zwei Gruppen, ging es auf einem kleinen Parcours im Wald darum, welche Tiere es bei uns gibt, welchen Platz in der Ernährungskette diese haben und an verschiedenen Stellen zudem darum, wie sich die Tiere des Waldes überhaupt anfühlen. So hatten die Kleinen die Möglichkeit, einen Fuchs als Präparat zu streicheln oder auch nachzufühlen, wie scharf Wildschweinhauer sind, oder ob Dachsborsten wirklich so weich sind wie in Papas Rasierpinsel. Außerdem durften sich die Kinder darin ausprobieren, wie ein Gänseruf nachgeahmt wird oder auch, wie eine brünstige Wildsau klingen kann. Ausgiebig wurde dies von allen Kindern mit viel Spaß versucht.

Handwerklich ging es auch zur Sache, egal ob Junge oder Mädchen, alle schwangen den Hammer, als es galt, Fledermausnistkästen herzustellen. Da wurde gehämmert und geklopft, dass es eine Freude war, den Kindern zuzusehen. Dass dabei auch Hunger aufkam, das versteht sich von selbst. Der Gastgeber, das Forstgut Weilertal, ließ sich dabei nicht lumpen und so gab es frisch gegrillte Cervelats und frisches Eberfinger Brot. Keinen Abbruch tat der Freude das Wetter, das sich über die Mittagszeit hinweg mit einem kräftigen Hagelsturm meldete und dazu noch Regengüsse von oben schickte.

Anschließend ging es dann noch mit dem Jäger richtig in den Wald. Jedes der Kinder hatte dabei einen eigenen Jäger, mit dem es auf den Hochsitz ging. Allerdings hat das nicht für alle geklappt, da es doch etwas zu stark regnete und einige Hochsitze aus Sicherheitsgründen nicht bestiegen werden konnten. Wo dies möglich war, saßen Kinder und Jäger an und konnten das eine oder andere Waldtier beobachten.