Stühlingen-Grimmelshofen Der Grimmelshofener Narrenbaum wird zur Ruhebank

Ortsvorsteher Wolfgang Kaiser freut sich, dass Uwe Senger den ersteigerten Narrenbaum einer neuen, gemeinnützigen Nutzung als Bank zuführt.

Bei der Ortschaftsratssitzung im Rathaus konnte Ortsvorsteher Wolfgang Kaiser den Ortschaftsräten eine erfreuliche Mitteilung machen. Uwe Senger, der den Narrenbaum ersteigert hatte, war in der vergangenen Zeit nicht untätig. Aus dem Holz dieses Narrenbaums fertigte Uwe Senger zwei Ruhebänke und stellte diese in der Nähe des ehemaligen Rathauses und am Gemeindeverbindungsweg nach Fützen auf. Ortsvorsteher Kaiser richtete Dankesworte an den fleißigen Handwerker.

Zudem teilte Kaiser den Ortschaftsräten mit, dass in der nächsten Zeit umfangreiche Waldbaumaßnahmen im Bereich Sportplatz bis zum Gewann Bläh vorgenommen werden. Ein besonders ärgerliches Problem sei die Hinterlassenschaft von Hunden auf der Gemarkung Grimmelshofen. Hier appellierte der Ortsvorsteher an alle Hundebesitzer, dafür zu sorgen, damit sich dies bessert. Auch sollten Hundebesitzer, die die Hinterlassenschaft ihres Haustiers nicht mitnehmen, bei ihm gemeldet werden, damit in einem Gespräch eventuell die Lage geklärt werden kann.

Von Anwohnern der Schleitheimer Straße wurde der Ortsvorsteher gebeten, eine Tempo-30-Zone einzurichten. Er versprach, dieses Thema zur nächsten Verkehrsschau mitzunehmen. Ortsvorsteher Wolfgang Kaiser gab zudem bekannt, dass der Teilort wieder beim Sommerferienprogramm der Stadt Stühlingen mitmachen wird. Es ist vorgesehen, eine Wanderung mit den Kindern nach Schleitheim-Beggingen zu unternehmen, in den Steinbruch, in dem Dinosaurierknochen gefunden worden sind. Kaiser bedankte sich bei allen Helfern, die bei der Putzaktion im Gemeindehaus mitgewirkt haben.