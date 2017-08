Stühlingen Der Frauenverein Stühlingen hat immer noch Hoffnung auf jüngere Engagierte

Der Frauenverein Stühlingen sucht dringend Nachfolger, um den Verein am Laufen zu erhalten. Der Vorstand möchte seine Ämter in andere Hände legen.

Wie wird es weitergehen mit dem katholischer Frauenverein Stühlingen? Die jetzigen Aktiven möchten zum Jahresende den Verein in jüngere Hände geben. An potenzielle Nachfolger appellieren sie ein weiteres Mal, sich zu melden, denn ein Verein wie der katholische Frauenverein darf nicht nur in der Erinnerung bleiben, sondern sollte weiterhin Impulse in die politische wie religiöse Gemeinde mit einbringen, so ihre Meinung.

Die Mitglieder des Frauenvereins Stühlingen feiern in diesem Jahr das 135-jährige Bestehen. Dabei können sie auf erlebnisreiche Jahre zurückblicken. Angefangen hat dies alles in einer Zeit, die für uns heutige Frauen fast nicht mehr nachvollziehbar ist. Es waren Frauen, die sich und ihren Familien aus der Not heraus helfen wollten. In den Jahren um 1882 begann die allgemeine Industrialisierung, doch in unserer Gegend mussten die Frauen noch vielfach auch zusätzliche Arbeiten auf den Feldern leisten. Deshalb suchten sie eine Möglichkeit, ihre Kinder sicher während ihrer Arbeitszeit betreut und versorgt zu wissen. Die Stühlinger Frauen wussten sich zu helfen, sie gründeten einen Kindergarten, der als „G’fätterlischuel“ im Städtle, im Haus Schölderle einen Raum fand.

Wie schnell dieses Angebot von Familien Müttern angenommen wurde, zeigen die Zahlen. Schon nach wenigen Wochen war die Zahl der Kinder von zehn auf 40 angestiegen. Die Stadtväter erkannten den Bedarf und so wurde am Stadtweg ein Kindergarten gebaut. Viele Jahre wurde dann der Kindergarten von Ordensschwestern, den Vinzentinerinnen geleitet, die Trägerschaft jedoch blieb bis 2013 in den Händen des Frauenvereins. Doch nicht nur für die Kinder der Stadt hatten die vielen Frauen des Frauenvereins ein offenes Herz, sie waren auch zur Stelle, wenn es galt, zum Beispiel bei einer kranken Mutter kurzfristig auszuhelfen oder dort, wo große Not Hilfe forderte. Auch Alleinstehende wurden besucht und oftmals Essen auf Rädern organisiert.

In Zusammenarbeit mit der später gegründeten Sozialstation konnten die Frauen auch in vielen Fällen Hilfe und Rat geben. Seit 1972 leitet Edith Kaufmann den Frauenverein und sie und ihre Mitstreiter sind inzwischen in die Jahre gekommen. Einige davon sind schon seit mehr als 40 Jahren aktiv dabei und würden gerne, wie auch die Vorsitzende Edith Kaufmann, ihre Ämter in jüngere Hände legen. Bereits Anfang dieses Jahres hatte die Vorsitzende einen Appell an junge Frauen gerichtet, doch die Resonanz war dürftig. Jetzt appellieren die Frauen ein weiteres Mal und hoffen, dass zum Jahresende Frauen gefunden werden, die ihre Arbeit fortsetzen werden.

Suche nach Neuen

Die Mitglieder des Frauenvereins Stühlingen hoffen, dass zum Jahresende Frauen gefunden werden, die ihre Arbeit fortsetzen werden. Wer Interesse hat, kann sich bei den Vorstandsmitgliedern, Frau Böhler, Telefon 07744/351, oder Frau Kaiser, Telefon 07744/54 86, oder Frau Schüele, Telefon 07744/68 53, oder Edith Kaufmann, 07744/92 96 07, wenden.