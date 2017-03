Stühlingen Der Förderverein des MV Eberfingen verfügt über ein finanzielles Polster für Aktivitäten und Anschaffungen

Der Förderverein des MV Eberfingen erwirtschaftet genug Gewinn, um den Hauptverein bei seinen Plänen zu unterstützen.

Bei der Hauptversammlung des Fördervereins Musikverein Eberfingen wurde der Vorstand bestätigt. Der Vorsitzende bleibt Hans-Peter Dullnig, Stellvertreter Andreas Eisele, Kassiererin Sandra Schanz, Schriftführer Bruno Jehle und Beisitzer Tobias Schönle. Die neuen Kassenprüfer sind Christian Löhle und Manuel Rendler. Der Verein erreichte wieder sein Ziel, die musikalische Jugend des Musikvereins zu fördern.

Derzeit sind zehn Jungmusiker in Ausbildung: Melina Wittnebel, Paula Eichkorn, Carina Probst (Klarinette); Runa Armbruster, Alina Eisele (Waldhorn); Maurice Raufer, Lukas Dullnig (Tenorhorn); Jona Armbruster (Posaune); Ronja Locher (Querflöte) und Aurea Armbruster (Querflöte und Saxophon). Querflöte und Saxophon werden intern von Pamela Armbruster unterrichtet, den Theorieteil übernimmt weiterhin Gerhard Blatter, die übrige Ausbildung erfolgt bei der Musikschule Südschwarzwald. Die acht neuen JMLA Bronze-Absolventen wurden bereits erfolgreich im Verein integriert.

Eine Finanzspritze des Fördervereins ging an den Musikverein. Dieser hatte den Zuschuss für Noten, Uniformen, Bekleidung und Instrumente verwendet. Beim Vatertagshock und Gartenfest an der Wutach packten die 80 Mitglieder mit an und stellten auch die Bedienungen beim Jahreskonzert. Ein großer Dank zollte der Vorsitzende Hans-Peter Dullnig den Stühlinger WuGlühs, die die Jugendarbeit des Musikvereins Eberfingen mit einer Spende von 500 Euro unterstützt hatten. Zwei Jugendvorspiele und der Jugendausflug fanden großen Anklang, Marco Blatter hatte die Organisation übernommen.

Als nächstes Ereignis steht das Jubiläumskonzert der Notenfuxer am 7. Mai in Mauchen an. Das zehnjährige Bestehen des Jugendorchesters der Musikvereine Eberfingen, Eggingen, Stühlingen und Mauchen soll gebührend gefeiert werden. Die Wanderung im Oktober geht nach Schleitheim zur Besichtigung des Gipsstollens. Das Grillen mit dem Musikverein Eberfingen findet am 1. Mai statt, im Anschluss spielt der Musikverein ein Frühschoppenkonzert beim Bezirksmusikfest in Fützen.