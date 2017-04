Stühlingen Der Förderverein Schwimmbad Mauchen geht gut gerüstet für die neue Saison

Der Förderverein Schwimmbad Mauchen zieht eine positive Bilanz über die vergangene Saison. Kleine organisatorische Änderungen gibt es im Betrieb.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

In der Hauptversammlung des Fördervereins Schwimmbad Mauchen gab es zufriedene Gesichter. Ortsvorsteher Manfred Schanz lobte die fleißigen Ehrenamtlichen: „Nur dank euch ist es möglich, dass sich viele Besucher auf einen Schwimmbadbesuch freuen dürfen.“ Nadja Korhummel erhielt die Ehrennadel in Bronze für zehn Jahre bei der DLRG Erzingen.

Mit 3400 Gästen und je 280 Einsatzstunden für DLRG und den Kioskbetrieb zeigte sich der Vorstand zufrieden, auch wenn das Wetter sich erst Mitte Juni von der besten Seite gezeigt hatte. Die Mitglieder bereiten derzeit das Schwimmbad auf die neue Saison vor, die an Pfingsten beginnen soll, falls das Wetter mitspielt. Die Sitzplatzgestaltung beim Kiosk wird geändert. Der Vorsitzende Roland Geng bedankte sich bei den vielen Helfern mit den Worten: „Es ist einfach in Mauchen, da hört man wenig 'nein', alle sind bereit, mitzuhelfen, wenn man sie fragt.“

Kassiererin Sandra Böhler verbuchte ein Umsatzplus, trotz der Ausgaben für den Gerätehausanbau. Beibehalten werden das Angebot Kinderschwimmen mit Lisa Schanz und Laura Poc sowie die Beteiligung beim Sommerferienprogramm mit Anika Güntert. Neu sollen künftig alle Einkäufe über Petra's Lädele laufen, außer dem Speiseeis. Eine neue Chloranlage wurde bestellt, die Chemie laufe über einen Vertrag, die Kosten werden von der Stadt übernommen. Von der Sparkasse gab es eine Spende. Ein Vereinsabend mit Zauberer sorgte für Auflockerung. Pit Raatz hatte nach zehn Jahren den Schwallwasserbehälter geöffnet und zeigte sich zufrieden: „Sieht aus wie am ersten Tag, nur eine Schaufel voller Sand war drin.“

Die Zusammenarbeit mit der DLRG Erzingen funktioniere gut, bei Festen übernehme man gegenseitig die Beckenwacht. Der Vorsitzende Roland Geng empfahl die Teilnahme beim Erzinger „Schwimmen nach Kiel“ am 15. Juli. Die Fahrten der Schwimmer und Eltern seien über die DLRG versichert. Ein Helfer-Kaffee ist geplant, die Kiosk-Frauen trafen sich am 24. April und die DLRG-Einteilung wird am 21. Mai stattfinden.