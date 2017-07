28.11.2016 12:45 Lucia van Kreuningen Stühlingen Der Flohmarkt beim Patrozinium in Weizen lockt Besucher an

Das Patrozinium in Weizen erfreut die Besucher mit gemeinsamem Mittagessen und dem Stöbern in alten Kostbarkeiten. Der Erlös soll an Afrikahelp gehen.