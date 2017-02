Stühlingen Das steckt hinter den Gääle Mölle Grimmelshofen

Was steckt eigentlich hinter den Gääle Mölle aus Grimmelshofen? Eine Annäherung an die Fasnachtsclique aus Grimmelshofen.

Grimmelshofen (luk) Unsere heimische Fasnacht ist nicht nur bunt und närrisch, sondern auch sehr traditionsverbunden. Die Kreativität der Fasnächtler greift hin und wieder auch auf Althergebrachtes zurück und setzt es neu in die Zeit um. So auch die Gääle Mölle aus Grimmelshofen. Manch einer mag sich fragen, was ein Gääle Mölle ist. Die genaue Entstehung liegt im Dunkeln und im Wutachtal weiß fast jeder, der schon einige Zeit dort lebt, dass alle Dörfer so bestimmte Nennungen haben. Zum Beispiel gibt es die Mauchener Katzen, die Ofteringer Schnecken, die Wutöschinger Frösche, die Egginger Füchse und Blindschleichen aber auch Horheimer Chropfli oder Eberfinger Waldlütle.

Doch was ist ein Gääle Mölle? Diese Frage ist eigentlich ganz einfach zu beantworten: es ist ein Feuersalamander. Zwar ist dieser, wenn man ihn noch in der Natur finden kann, zum größten Teil mit einem schwarzen Kleid und gelben Punkten ausgestattet, doch bleibt anzunehmen, dass die Grimmelshofener in früheren Zeiten schon so hin und wieder Exemplare dieser Gattung mit vielen gelben Punkten gefunden haben. Dazu kann angenommen werden, dass im Bereich der Wutachflühen diese Gattung schon sehr gut heimisch ist. Vielleicht aber ist das einfach ein Übername für die Grimmelshofener. So nennt man ja die Fützener Egässli, was einer Eidechsenart gleichkommt, die am Randen lebt.

Doch trotz alledem haben die Grimmelshofener schon seit vielen Jahren ihre Fasnacht gefeiert. Das haben die Stühlinger in ihrer Fasnachtschronik anlässlich der 125-Jahrfeier festgehalten. So finden sich im Bonndorfer Anzeiger Belege, die auf das Jahr 1876 zurückgehen. Dort wird auf Theaterspielen aufmerksam gemacht und auch auf Tanzunterhaltung in einer dortigen Wirtschaft. Auch später gab es fasnächtliche Veranstaltungen, die meist unter freiem Himmel oder in den Wirtschaften stattfanden. Erst im Jahr 1987 wurde eine Vereinssatzung erarbeitet und ein Elferrat gewählt.

Weil die Grimmelshofener jedes Jahr für ihren eigenen Umzug und auch den Fasnachtsmontagsumzug in Stühlingen einen Wagen mit meist einem politischen Thema basteln, gibt es sogar eine Kontruktörssitzung, bei der dann die Vorgehensweise beschlossen wird. Als Gääle Mölle treten die Grimmelshofener Musiker mit gelben Welschhemden und einem aufgemalten Feuersalmander auf und führen den Grimmelshofener Zug an. Was sie jedes Jahr aufs Neue austüfteln, das bleibt bis zum Umzug geheim.