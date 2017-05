Stühlingen Das Trio Macua präsentiert exotische Klänge auf ungewöhnlichen Instrumenten

Das Trio Macua versetzt seine Zuhörer mit seiner Weltmusik zu den amerikanischen und australischen Ureinwohnern sowie in die Tierwelt.

Einen meditativen Konzertabend brachte das Trio Macua in der Hans Carossa Klinik Stühlingen zu Gehör. Macua ist eigentlich der Name eines in Nicaragua (Zentralamerika) beheimateten Vogels. Die Lieder der Gruppe handeln sowohl von den amerikanischen Ureinwohnern als auch von der Tierwelt. Gründer Michael „Thomawho“ Rudigier aus Görwihl hat sich mit Unterstützung eines Lakota-Schamanen und Lakota-Schulbüchern seit zehn Jahren die Sprache beigebracht und komponierte Liebeslieder in Lakota. Im Gepäck hatte er die Exoten unter den Instrumenten: Seine vier mitgebrachten Didgeridoos, darunter eines in chromatischer Stimmung zum Ausziehen, blies er mit Zirkuläratmung. Die Ocean-Drum erzeugte das Wellenrauschen für „Das Lied der Wale“ und die Schamanen-Trommel, die im Schwarzwald hergestellt wurde, führte direkt in ein Indianer-Tipi.

Gitarrist Bernd „Blondie“ Wallaschek aus Herrischried spielte die Basics auf der Loop-Station ein und beeindruckte zudem mit seinen virtuosen Passagen. Neben vier Gitarren hatte er die Bouzouki-Laute dabei. Sogar eine Bohrmaschine wurde eingesetzt, um Walgesänge zu erzeugen.

Improvisationstalent Hartmut „Hardy“ Schölch gab den Bläserpart und wechselte zwischen Sopran- und Tenorsaxophon, Bassklarinette und Querflöte. Auch das Lagerphon, ein traditionelles australisches Instrument aus Kronkorken auf dem Holzstab, fand zu guter Letzt und auf Wunsch des interessierten Publikums seinen Einsatz.

Die Band Macua spielt bereits seit 20 Jahren ihre Weltklänge in wechselnder Besetzung, auch mit Anita Althaus, die die Begrüßung und Dankesworte übernommen hatte. Das Eröffnungsstück „Bruder Wolf“ mit Wolfsgeheul und -geknurre führte das Publikum in den meditativen Abend ein. Die Azazol, eine Meditationsflöte in Moll-Stimmung sorgte für fremdartige Klänge. Die Vögel „Milane – Tänzer im Wind“ lassen sich gerne verschaukeln, passendes Pfeifen sorgte hier zusätzlich für Stimmung.

Das „Gebet für Mutter Erde“ zog das Publikum ganz in seinen Bann, schon alleine durch das durchdringende Didgeridoo, das bis in den Bauch spürbar war. Ächzen und Hauchen zu den „Seelen im Wind“ sowie das „Liebeslied der Lakota“ kamen gut an. Das „Leben der Büffel“ wurde mitgesungen, kein Fuß und kein Kopf blieben dabei bewegungslos. Zum Dank an das hauptsächlich weibliche Publikum ertönte zum Abschied die Zugabe „Blume im Wind.“