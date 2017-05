Stühlingen Das Stühlinger Männle ist ein rätselhafter Urahn aller Stühlinger, so heißt es in der Sage

Das Stühlinger Männle ist ein rätselhafter Urahn aller Stühlinger, so heißt es in der Sage

Das arm- und beinlose Stühlinger Männle ist in vielen Kunstwerken und Wappen verewigt. Es gibt vermutlich einen Hinweis auf das zähe Überleben nach Seuchenplagen. Die Sage darüber wird von Generation zu Generation weitererzählt.

Das Stühlinger Männle, ein arm- und beinloser Torso, ist Mittelpunkt des Stühlinger Stadtwappens. Das Männle hätte es sich wohl nicht träumen lassen, dass es einst auch zu Werbezwecken verwendet wird. Wann dem Stühlinger Männle die Ehre zur Aufnahme in das Stadtwappen zuteil wurde, ist nicht genau bekannt. Das älteste Stadtsiegel mit dem arm- und beinlosen Männle stammt aus dem Jahr 1435 und könnte ein Hinweis auf das zähe Überleben nach großen Seuchenplagen wie der Pest sein.

Die Herkunft des Stühlinger Männle wird als Sage von Generation zu Generation weitererzählt. Das Anwesen, in dessen Keller das Männle im frühen Mittelalter nach einer Epidemie als einziger Stühlinger Bürger überlebt haben soll, befindet sich im Haus Hägele am unteren östlichen Ende der Altstadt, gegenüber der altkatholischen Stadtkirche. Eine Infotafel weist darauf hin. Jedenfalls war das Männle in den dortigen Keller gesperrt. Es überlebte die Pestzeit, weil sich im Keller ein Laib Käse und ein Wein- oder Mostfass befanden. Zur damaligen Zeit war es nicht unüblich, dass man Menschen mit Behinderung versteckte. Das Männle soll sich später mit einer Frau zusammengetan haben und aus dieser Verbindung sollen alle Stühlinger abstammen. Soweit die Sage.

Inzwischen ist eine Vielzahl von künstlerisch gestalteten Männle-Interpretationen entstanden. Meist wird das Männle mit verschmitztem Gesichtsausdruck, Zipfelmütze und Schnauzbart dargestellt. So auch auf der Vereinsfahne des Stühlinger Sängerbundes. Seit 1986 ziert ein Männle die Säule des Städtlebrunnens, schmückt das Stadtbanner und ziert Briefköpfe.

In Gold geprägt, findet man es auf dem Leineneinband des Stühlinger Heimatbuches, dessen Verfasser der verstorbene Ehrenbürger Gustav Häusler war. Das Heimatbuch gibt es seit einiger Zeit auch zum Anhören als CD für 10 Euro bei der Stadtverwaltung. Das Stühlinger Männle ist in Medaillien eingeprägt, ziert aber auch den begehrten Stühlinger Gulden des Handels- und Gewerbervereins. Eine besonders liebenswerte, in Sandstein gemeißelte Darstellung befindet sich über dem Haupteingang des Rathauses.

Einmal ließ man es sogar an Fasnacht in die Bütt steigen und im Umzug mitfahren. Es schmückt die uralte Fahne des Stühlinger Sängerbundes und auch einen noch viel älteren ledernen Löscheimer der Stühlinger Feuerwehr. Auch der Künstler Ferdi de Boer (1930 bis 1995) aus der Partnerstadt Bellême hat das Männle gemalt. Und alljährlich muss es beim Grenzlandturnier des Stühlinger Tennisclubs Blau-Weiss als Wanderpokal herhalten. So kommt es, dass es auch schon mehrmals in die Schweiz kam, weil Tenniscracks aus der Schweizer Nachbargemeinde Schleitheim das Turnier gewannen. Bisher haben die Stühlinger Clubmitglieder es aber immer wieder geschafft, das Männle zurückzuerobern.

Während das in Stein gehauene Männle auf dem Städtlebrunnen vom Lottstetter Steinbildhauer Hans Keller entworfen und aus Granitstein geschaffen wurde, ist das Tennisclub-Männle aus Lindenholz geschnitzt von der Holzbildhauerin Anja Oschwald, die inzwischen in Freiburg lebt. Konditormeister Christian Pflanzl hat das Männle auch schon auf einem überdimensionierten Blechkuchen unter Zuhilfenahme von allerlei Obst verewigt. Christian Pflanzl hat die Männlegestalt aber auch schon in einer aus Gips geformten Skulptur nachempfunden.