Stühlingen Das Krippenspiel in Mauchen bildet ein Glanzlicht beim Wortgottesdienst zu Weihnachten

Der Leiter des Wortgottesdienstes, Bernhard Rebmann (links) und die Akteure haben das Krippenspiel in einem Rückblick dargestellt. Lektorin Christel Blattert sowie Kirchenchor und Musikverein Mauchen und Organistin Anika Güntert sorgten für musikalische Umrahmung.

Ein musikalischer Geburtstagsgruß läutete das Krippenspiel in der St. Galluskirche in Mauchen ein. Die Kinder hatten gemeinsam mit dem Leiter des Wortgottesdienstes Bernhard Rebmann (links) das Krippenspiel in einem Rückblick dargestellt. Lektorin Christel Blattert sowie der Kirchenchor (Herbert Güntert) und der Musikverein Mauchen (Fabian Korhummel) und Organistin Anika Güntert sorgten für eine gelungene Umrahmung in der voll besetzten Kirche.



Die Akteure waren (hinten, von links): Jana Seiler, Nina und Marko Büche, Lisa-Marie Hotz, (Mitte, von links:) Alina Ebe, Jonas Berger, Fabian Wagnerbauer, Saskia Büche, (vorn, von links): Elias Ebe, Robin Wagnerbauer, Max und Louis Geng.