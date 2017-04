Stühlingen Das Ausschreibungsverfahren ist sehr aufwendig", sagt Projektleiter Claudius Bauknecht über die Providersuche nach dem Breitbandausbau.

Die Stadt Stühlingen befindet sich mitten in der Umsetzung der flächendeckenden Breitbandversorgung. Nach umfangreichen Vorarbeiten sind nun die Tiefbauer am Zuge. Projektleiter Claudius Bauknecht beantwortet Fragen aus der Teilnehmergemeinschaft im Zuge des Baufortschritts.

Herr Bauknecht, ist es richtig, dass erst nach der vollständigen Fertigstellung des Breitbandnetzes die Providersuche ausgeschrieben werden kann und dass der Provider, der zum Zuge kommt, automatisch die gesamte Landkreisfläche übernimmt?

Die Providerfrage wird nicht von Stühlingen selbst, sondern vom Landkreis ausgeschrieben. Dem zukünftigen Betreiber bietet sich dadurch der Vorteil, dass er Zugriff auf ein größeres Kundenpotenzial hat. Wir erwarten dadurch auch unter dem Strich einen günstigeren Endpreis für unsere Bürger. Das Ausschreibungsverfahren ist sehr aufwendig. Und die Ausschreibung darf erst erfolgen, wenn der Spatenstich für den Landkreisbackbone erfolgt ist, also nicht erst bei dessen Fertigstellung.

Wer handelt dann die Gebühren aus?

Die Verhandlungsführung sowohl für den Pachtpreis des Netzes als auch der Endkundenpreis obliegt ebenfalls dem Landkreis.

Es ist inzwischen bekannt, dass in circa fünf Jahren eine völlig neue Breitbandtechnik zur Verfügung steht. Wie wird sich diese von der Glasfasertechnik unterscheiden?

Derzeit zeigt sich keine zukunftsfähigere Technik als das Glasfasernetz.

Bekannt ist, dass im Zuge des Breitbandtrassenbaus die Wutachtalbahn elf Mal unterquert werden muss. Gibt es noch weitere Herausforderungen bautechnischer Art?

Unsere Trassenplanung kreuzt tatsächlich die Bahnstrecke elf Mal. Dies ist aber bautechnisch keine besondere Herausforderung, eher ist der Organisationsaufwand dafür entsprechend hoch.

Die Stadt bezahlt den Breitbandanschluss bis zu den Grundstücksgrenzen der Teilnehmer. Welche Kosten und Arbeiten kommen danach auf die Anschlussnehmer zu?

Man kann im Anschlussvertrag wählen ob die Leitung von uns, also gleich von ZIS (Zukunftsfähige Infrastruktur) mitverlegt wird oder ob man dies in Eigenleistung realisieren will. Für die Ausführung in Eigenleistung erhält man 300 Euro Nachlass auf den jeweiligen Anschlusspreis. Die Leistung von ZIS endet an der jeweiligen Netzanschlussdose im Keller. Für die hausinterne Installation ist der Eigentümer selbst verantwortlich. Vernünftigerweise sollte man sein Hausnetz von einem Fachbetrieb prüfen und wenn erforderlich aufrüsten lassen. Das Auflegen der Anschlussleitung auf unsere Netzanschlussdose dürfen nur von uns zugelassene Elektrikerfirmen ausführen, die auch das Hausnetz noch einmal auf seine einwandfreie Funktion hin durchmessen.

Kann ein Laie das selbst machen?

Außer dem Verlegen der Leerrohre für den Glasfaseranschluss würde ich das nicht empfehlen.

Welches ist die letzte Etappe des Netzausbaus?

Bettmaringen, Blumegg und Stühlingen sind für 2020 vorgesehen.

Zur Person

Claudius Bauknecht aus St. Georgen ist Diplom Bauingenieur, verheiratet und hat zwei Kinder. Im Mai 2014 kandidierte er für die Freien Wähler seiner Heimatstadt für den Kreistag des Schwarzwald-Baar-Kreises. Im selben Jahr wurde er als Projektleiter des Eigenbetriebs ZIS (Zukunftsfähige Infrastruktur) der Stadt Stühlingen eingestellt. Kontakt: Telefon 07744/532 55, oder per E-Mail (zis@stuehlingen.de).