Stühlingen Bürgermeisterwahl in Stühlingen: Joachim Burger komplettiert Kandidatentrio

Kurz vor Ablauf der Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl hat Joachim Burger (53) aus Wutach seine Kandidatur erklärt. Bereits im Juli hatten die Stühlinger Rechnungsamtsleiterin Kristin Schippmann und die Bonndorfer Juristin Antonia Dietsche ihre Bewerbungen abgegeben. Somit haben die Wählerinnen und Wähler am 24. September die Qual der Wahl zwischen drei Bewerbern.

Joachim Burger ist gebürtiger Blumegger und wohnt mit Frau und zwei Töchtern seit 25 Jahren in der Nachbargemeinde Wutach. Dort sitzt der 53-Jährige im Gemeinderat und ist seit 2011 Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes. Mit Beginn der Legislaturperiode 2014 wurde er zum 1. Bürgermeisterstellvertreter gewählt. 2007 trat Joachim Burger in Wutach zur Bürgermeisterwahl an und verlor knapp. Der Diplom-Betriebswirt ist bei der Firma Fleischwaren Adler Bonndorf als Logistikleiter beschäftigt.

In den vergangenen Jahren habe er als Gemeinderat erfolgreiche Projekte mitgestalten und auf den Weg bringen können. "Ich möchte jetzt gerne einen weiteren Schritt in der kommunalen Verantwortung angehen", so der 53-Jährige zu den Gründen für seine Kandidatur. Zudem habe es in den letzten Tagen auch positive Signale aus dem Stühlinger Umfeld gegeben. "Ich bin mir bewusst, dass ich als Mann aus der freien Wirtschaft nicht über eine klassische Verwaltungsausbildung verfüge. Ich bin mir aber sicher, dass sich mit dem vorhandenen engagierten Team der Verwaltung vorhandene Lücken zeitnah schließen lassen", so Burger gegenüber unserer Zeitung.

Stühlingen mit seinen zehn Ortsteilen stellt besondere Anforderungen an das Amt des Bürgermeisters. Stühlingen ist die Gemeinde mit der größten Fläche im Landkreis Waldshut. Die Gemarkungen Stühlingen, Weizen, Grimmelshofen und Eberfingen grenzen direkt an die Schweiz. Jeder Ortsteil hat eine eigene Ortsverwaltung mit Ortsvorsteher. Der Zusammenschluss zur Stadt Stühlingen erfolgte in den Jahren 1972/73. Die Zusammenlegung der einst selbständigen Orte ging damals unter heftigen Protesten über die Bühne, die bis heute nachwirken.

Das Ortsteilsdenken ist jedenfalls nicht überwunden: Die Abschaffung der "Unechten Teilortswahl" wurde vor wenigen Monaten abgelehnt. Damals stellte Bürgermeisterin Schäfer klar: "Solange ich amtiere, kommt mir dieses Thema nicht mehr auf den Tisch!" Wer auch die Wahl gewinnt, auf die neue Frau oder den neuen Mann kommt eine Vielfalt von Aufgaben zu, darunter die Altstadtsanierung und der Breitbandausbau.

Stühlingen

Stühlingen hat aktuell um die 5 200 Einwohner. Gemarkungsfläche: 9321 ha, Stadtwald: 1949 ha. Es gibt drei eigenständige Haushalte; Gesamthaushalt, Wasserhaushalt und ZIS-Zukunftsfähige Infrastruktur. Angelaufen ist die Umsetzung der Breitbandversorgung. Die Ortsteile sind saniert.Mittelfristig steht die Sanierung der Altstadt im Kernort auf dem Plan.