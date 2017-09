vor 5 Stunden sk Stühlingen Bürgermeisterwahl: An diesen Terminen stellen sich die vier Kandidaten vor

Die Bürgermeisterewahl in Stühlingen findet am 24. September statt. Die vier Kandidaten , Kristin Schippmann, Antonia Dietsche, Joachim Burger und Heidrun Glaser, stellen sich bei der offiziellen Kandidatenvorstellung am 13. September zudem noch einzeln in den Orsteilen vor.