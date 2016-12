Zum Jahresende beantwortet Bürgermeisterin Isolde Schäfer Fragen zu aktuellen Themen, die Stühlingen beschäftigen. 2017 ist auch Bürgermeister-Wahljahr.

Frau Schäfer, was waren aus kommunaler Sicht die Höhepunkte 2016?

Alles, was wir in 2016 voranbringen konnten, wie beispielsweise den Start zur weiteren Erschließung des Gewerbegebietes Sulzfeld, ein neues Baugebiet in Unterwangen, weitere Bauplätze in der Rappenhalde und Kanalbaumaßnahmen in Schwaningen. Der Förderbescheid für die Sanierung der Ehrenbachhalle in Weizen und vieles mehr war wichtig. Als menschlichen Höhepunkt würde ich bezeichnen, wie unsere Bürgerinnen und Bürger, betroffene Vereine und Schulen mit den in unserer Stadthalle untergebrachten Flüchtlingen umgegangen sind. Wie sich viele im Helferkreis oder als Spender eingebracht haben. Der finanzielle Höhepunkt aber war der Erhalt des Förderbescheides für den Ausbau des schnellen Internets in unserer Stadt wie auch unserer gesamten Region interkommunaler Zusammenarbeit im Landkreis.

Entsprachen die Rückmeldungen auf die Zuschussanträge Ihren Erwartungen?

Wie sagt der Schwabe so schön: "net g'schimpft isch globt gnuag!" Aber im Ernst: Wir sind sehr dankbar über die Höhe der Bescheide, denn ohne diese Förderung wäre der Aufbau eines so gewaltigen Internetnetzes mit diesen Kosten nicht möglich.

Wann kann Ihrer Einschätzung nach mit der Erschließung des Kernort-Filetstückes Inneres Zelgle begonnen werden?

Ich gehe davon aus, dass wir 2017 teilerschließen und dann auch gleich mit der Bebauung im erschlossenen Bereich beginnen können. Ein Investor für ein Teilstück, das der Stadt gehört, ist bereits vorhanden.

Ist die Stadt für neue Flüchtlinge gewappnet?

Im Moment fehlen uns Wohnungen, um weitere Flüchtlinge unterzubringen. Wir haben im Haushalt 2017 Mittel für die Sanierung einer städtischen Wohnung in Grimmelshofen eingestellt, in der weitere Flüchtlinge untergebracht werden können. Wer eine Wohnung zu vermieten hat, darf sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Wir sind weiterhin auf der Suche.

Nun die wichtigste Frage: Wann verraten Sie definitiv, ob Sie sich im Wahljahr 2017 erneut um das Stühlinger Bürgermeisteramt bewerben?

Ich werde mich im Frühjahr entscheiden.

Welche Dinge können Sie auf die Palme bringen?

Rücksichtslosigkeit, Unehrlichkeit, Ungerechtigkeit und wenn Menschen sich weigern, Tatsachen zu akzeptieren, die nicht zu ändern sind.

Worauf freuen sie sich in 2017?

Dass wir mit Riesenschritten voranschreiten in der Entwicklung unserer Stadt. Auf viele engagierte Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich einbringen und auf möglichst viele schöne Stunden und Erlebnisse mit Bürgern, Familie und Freunden.

Zur Person

Bürgermeisterin Isolde Schäferbefindet sich am Ende ihrer dritten Amtszeit. Seit 1993 amtiert sie als Rathauschefin in Stühlingen. Als eine der jüngsten Bürgermeisterinnen trat sie damals im Alter von 32 Jahren ihr Amt an. Sie stammt aus einem Ortsteil der Stadt Vaihingen/Enz.