Stühlingen Bürgergespräch in Stühlingen stößt auf geringe Resonanz

Veranstaltung der Stühlinger Stadtverwaltung stößt auf geringe Resonanz. Frank Pieper stellte bebildert die seit 13 Jahren laufende Schwimmbadsituation vor und Corinna Pieper vermittelte einen Überblick über die Flüchtlingssituation.

Stühlingen – Sind die Stühlinger Bürger so zufrieden oder einfach nur uninteressiert? Die Einladung der Stühlinger Stadtverwaltung zum Bürgergespräch stieß nur auf eine geringe Resonanz. Aus der rund 2000- Einwohnergemeinde fanden gerade mal 30 Bürger den Weg zum Versammlungsort. Der Rest der rund 50 Besucher waren Gemeinderäte, Ortsvorsteher und Verwaltungsmitarbeiter.

Laut Moderatorin Marianne Würth sind in Stühlingen "unheimlich viele Projekte am Laufen!" In der Diskussionrunde gab es eine einzige Wortmeldung für Probleme im Zusammenhang mit dem Kabelfernsehen. Altstadtsanierung und Friedhofsgestaltung interessierte nicht. Die Stadt hat die Kabellizenz vor Jahren an Kabel BW verkauft und somit kaum Einfluss auf das Geschäftsgebaren dieser Institution. Mit Satelitenschüsseln sind die Stühlinger nach wie vor am besten versorgt.

Bürgermeisterin Schäfer, die letztmals ein Bürgergespäch im Kernort leitete, erläuterte Besonderheiten der städtischen Finanzen; Frank Pieper stellte bebildert die seit 13 Jahren laufende Schwimmbadsituation vor; und Corinna Pieper vermittelte einen Überblick über die Flüchtlingssituation die in Stühlingen nahezu problemlos läuft. Lediglich über eine Helfer mehr, würde der bestehende Freundeskreis sich freuen. Im Mittelpunkt des Abends standen Informationen, vor allem über die in diesem Jahr geplanten Tiefbauarbeiten in Sachen Breitbandversorgung. Referent war Claudius Bauknecht der das Stühlinger Breitbandprojekt leitet.

Im Kernort führt die erste Bauetappe 2017 durch das Gewerbegebiet Sulzfeld und vom Bereich Götschhalde bis zum Ende der Unterstadt. Von dort geht es weiter bis Schwaningen. Die Komplettierung der Stühlinger Breitbandversorgung in Etappen soll 2020 abgeschlossen sein. 2017 werden drei Millionen für die Strecke Eberfingen bis Schwaningen verbaut. Das Stühlinger Breitbandprojekt ist mit Gesamtkosten in Höhe von 12,3 Millionen Euro veranschlagt.

Als zweite Gemeinde nach Hohentengen wird Stühlingen an die Backbone-Trasse des Landkreises aus Richtung Erzingen angeschlossen. Grund: Stühlingen ist landkreisweit betrachtet die Umsetzung der Planung betreffend am weitesten vorangekommen. Bürgermeisterin Schäfer verwies auf die im Vergleich zu Nachbargemeinden besonders schwierigen Rahmenbedingungen. Angefangen mit der Topographie der großen Gemarkung. Beispiel: Stühlingen muss 215 Kilometer Wasserversorgungsstränge unterhalten, Wutöschingen 87 Kilometer. Ähnliches gilt für das Straßennetz und die Anforderungen der zehn Ortsteile. 16 Hochbehälter muss die Stadt unterhalten. Stark gesunken ist die Zahl der Rohrbrüche. Nur sechs Mal mussten die zuständigen Mitarbeiter ausrücken um die Schäden zu beheben. Angesichts der laufenden Großprojekte und der unplanbaren Sanierungsfälle (Brücke und Mauer in Weizen, Hangrutsch in Mauchen) gibt es für die angedachte Altstadtsanierung noch keinen Zeitplan.

