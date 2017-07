Stühlingen Bürger aus dem Wutachtal fordern Baubeginn für B 314-Lückenschluss

Zum Start des Baubeginns "Umfahrung Oberlauchringen" nutzten mehrere Bürger aus dem oberen Wutachtal die Gelegenheit, auf den B 314-Lückenschluss bei Grimmelshofen aufmerksam zu machen. Auch politische Prominenz war vertreten: Verkehrsminister Winfried Hermann versprach eine schnelle Umsetzung.

Schon häufig versuchten Bürger aus dem oberen Wutachtal auf den Lückenschluss B 314 bei Grimmelshofen aufmerksam zu machen. Die jüngste Gelegenheit bot sich am Donnerstag, als zum Start des Baubeginnes "Umfahrung Oberlauchringen" viel politische Prominenz vor Ort war.

Obwohl der Termin an einem normalen Werktag sehr ungünstig war, formierte sich eine stattliche Anzahl von Demonstranten aus dem Raum oberes Wutachtal. Mit vier Transparenten wurde auf das B 314-Langzeitdilemma aufmerksam gemacht. Zum einen wurde den Lauchringern zu ihrem straßenbaupolitischen Erfolg gratuliert: "Ihr bekommt was wir schon lange benötigen", stand auf den mit Sonnenblumen geschmückten Transparenten. Dafür gab es spontanen Beifall vieler Gäste. "Planungsbeginn sofort," lautete eine weitere Forderung.

Letzteres scheint schwierig zu werden. Nachdem anfangs das Geld fehlte, und die Planungen mehrmals überarbeitet wurden, fehlt es nun auch an Planungspersonal. Dennoch werden laut Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer 50 zusätzliche Planstellen geschaffen. Auch Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) erklärte: "Wir arbeiten mit Hochdruck an der Umsetzung des Bundesverkehrswegeplanes." Dort ist der Lückenschluss B 314 derzeit "im vordringlichen Bedarf".

Verkehrsminister Hermann nahm sich gestern Zeit für ein Gespräch mit Wolfgang Kaiser, Ortsvorsteher von Grimmelshofen. Kaiser wies darauf hin, dass die B 314 die einzige Süd-West-Verbindung zwischen Bodensee und Hochrhein sei, demzufolge außergewöhnlich stark befahren und von überregionaler Bedeutung. An die Spitze der Wutachtaler Demonstranten stellte sich Bürgermeisterin Isolde Schäfer, deren 24-jährige Amtszeit auch vom Kampf für den Lückenschluss geprägt ist.

Ähnlich wie in Lauchringen, gibt es auch im oberen Wutachtal kaum Widerstand gegen das Bauvorhaben für den B 314-Lückenschluss. Dazu erklärte Verkehrsminister Hermann: "Gegen Menschen können wir nichts bauen." So wie Lauchringen, würde auch der Ortsteil Grimmelshofen eine enorme Aufwertung und vor allem auch Planungssicherheit für innerörtliche Vorhaben beinhalten. Ein Besucher seufzte: "All die schönen Worte, die wir hier in Lauchringen heute hören, würden wir bei uns im oberen Wutachtal auch gerne baldmöglichst hören."

270 Milliarden Euro sollen laut Bundesverkehrswegeplan bis 2030 verbaut werden. Die Kosten für die Umfahrung Lauchringen sollen rund 15 Millionen Euro betragen; das Konzept sieht fünf Brückenbauwerke vor. Die Fertigstellung ist für 2021 vorgesehen.