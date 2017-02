Stühlingen Breitband, Bauen und Hundekot: Das bewegt die Bettmaringer

Themen der Bürgerversammlung in Bettmaringen waren die Breitbandversorgung, die Ausweisung von Baugebieten und Ärger mit dem Hundekot.

Nur einige wenige Fragen und Anregungen gab es von den Bürgern beim Bürgergespräch in Bettmaringen. Ortsvorsteher Gerhard Boll konnte neben Bürgermeisterin Isolde Schäfer und Revierförster Wolfdieter Haug erfreulich viele Bürger begrüßen. Besonders erfreut äußerte sich der Ortsvorsteher über die Tatsache, dass auch die jüngere Generation sehr stark vertreten war.

Der Ortsvorsteher freut sich besonders darüber, dass bei den Einwohnerzahlen die Fünfhundertermarke geknackt wurde. Dies führte er darauf zurück, dass wieder viele ehemalige junge Bettmaringer, die durch Studium weggezogen waren, zurückgekommen und sich in der Heimat sesshaft gemacht haben. Mit Einwohnerzahlen von 499 (2015) und 514 (2016) fand Boll, sei das ein gutes Ergebnis. Dabei sei es laut Boll wichtig, dass Bettmaringen ein neues Baugebiet bekommt, für das bereits im Haushaltsplan entsprechende Gelder für die Planungen eingestellt sind. 2018 soll Bettmaringen zum Zuge kommen, wenn alles wie vorgesehen klappt, wie auch Bürgermeisterin Schäfer anmerkte.

Die Breitbandversorgung und die Arbeit von ZIS (Zukunftsfähige Infrastruktur Stühlingen) war auch Thema in Bettmaringen. Der ehemalige Ortsvorsteher Hermann Majocko rief die Situation im Jahr 2008 nochmals in Erinnerung. Bettmaringen hatte damals nach der Ablehnung durch den Gemeinderat einen Alleingang in Sachen DSL unternommen. Bürgermeisterin Isolde Schäfer konterte die Ausführungen von Majocko: "Ich bleibe nach wie vor dabei, dass dies nicht die Aufgabe der Kommunen ist, doch das nützt uns nichts."

Sascha Boll regte an, das Amtsblatt doch künftig digital anzubieten. "Ich bin jetzt in einem Alter, wo man Termine digital immer dabei haben sollte und da wäre es schön, per WhatsApp das Amtsblatt zu bekommen". Schäfer nahm diese Anmerkung auf und versprach zu prüfen, ob dies möglich wäre. Armin Beck interessierte sich dafür, wie hoch der Kaufpreis des ehemaligen Rathauses sei. Laut Bürgermeisterin sei dies eine Frage des Datenschutzes. Die Zahl käme nur in die Öffentlichkeit, wenn der Besitzer sie nennen will.

Adalbert Mayer wies darauf hin, dass einige Verkehrsschilder nicht mehr gut lesbar wären. Bürgermeisterin Isolde Schäfer bat daraufhin Ortsvorsteher Boll, eine Liste anzufertigen und diese dann an die Verwaltung weiterzugeben. Auch das Thema Hundekot kam erneut auf den Tisch, wozu Ortsvorsteher Gerhard Boll darum bat, falls der Verursacher bekannt wäre, dies bei ihm zu melden, er würde dann mit dem Besitzer reden. Einen informativen Überblick über die Forstwirtschaft gab Revierförster Haug zum Schluss der Versammlung.