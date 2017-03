Stühlingen Bettmaringer wollen Tradition greifbar machen

Eine Ausstellung zum Thema "Alte Zeichen von Volksglauben und Volksfrömmigkeit" wird bald im Gemeindehaus veranstaltet. Kreuze, Heiligenstatuen und ähnliches werden dabei präsentiert. Die Vernissage findet am 13. Mai statt.

Bettmaringen (luk) Fast in jedem Haus gibt es sie, Kreuze, Statuen von Heiligen, oftmals fristen sie in der heutigen Zeit ein Leben auf dem Speicher oder sogar im Keller. Dies wollen Mitglieder des Gemeindeteams in Bettmaringen ändern. Sie bereiten eine Ausstellung im Gemeindehaus vor, unter dem Titel „Alte Zeichen von Volksglauben und Volksfrömmigkeit.“

Schon seit längerem war der Impuls für eine solche Ausstellung bei den Mitgliedern aufgetaucht und jetzt wollen sie es wagen. Grundgedanke ist, der jetzigen Generation die Volksfrömmigkeit und den Glauben unserer Vorfahren näher zu bringen. Dabei können es auch Exponate aus anderen Religionen sein.

Die Fäden laufen momentan bei Monika Weiß, die die Initiatorin dieser Idee ist, zusammen. Eine große Zahl an Exponaten ist schon eingetroffen. Etwas überrascht sind sie schon, was bereits bei ihnen eingegangen ist, neben Versehgarnituren, religiöse Bilder, Statuen, sogar eine religiöse Stickerei aus dem Jahr 1873 und ihr eigenes Taufkleid wird auch dabei sein.

Wer noch entsprechende Exponate hat und diese der Ausstellung zur Verfügung stellen möchte, kann sich bei Monika Weiß, Telefon: 07743/93 39 92, Claudia Rogg, Telefon: 07743/51 19 oder Ulrike Müllek, Telefon: 07743/5389 melden. Die Vernissage wird am Samstag 13. Mai nach dem Gottesdienst um 19 Uhr im Gemeindesaal sein. Geöffnet ist dann die Ausstellung bis zum 21. Mai. Bei der Vernissage wird auch gewirtet. Im Anschluss an die Ausstellung werden die Exponate selbstverständlich wieder zurück gegeben.