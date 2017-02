Stühlingen Betrunkener Schwarzfahrer begeht Unfallflucht

Einen alkoholisierten unfallflüchtigenen Autofahrer hat die Polizei am Sonntagmorgen in Stühlingen aus dem Verkehr gezogen.

Am späten Samstagabend wurde der Polizei eine Ruhestörung in der Hauptstraße gemeldet. Als die Streife eintraf, kam ihr ein im Frontbereich beschädigter Pkw entgegen, der zur B 314 davonfuhr. Zeugen teilten den Beamten mit, dass dieses Fahrzeug ein Baumschutzgitter gerammt habe. Der Fahrer habe abgefallene Fahrzeugteile eingeladen und sei davongefahren. Das Unfallauto wurde später hinter einer Gaststätte gefunden. Es war nicht zugelassen. Der Fahrer wurde nicht entdeckt. Um die weitere Benutzung des Ford zu unterbinden, bauten die Polizisten die Fahrzeugbatterie aus. Gegen 1.45 Uhr wurde gemeldet, dass bei dem Lokal zwei Personen wegen einer Batterie streiten. Die Polizisten kehrten zurück und erkannten in einer der Personen den Unfallflüchtigen. Er wurde vorläufig festgenommen. Da er deutlich nach Alkohol roch, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der 30-jährige Mann ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, so die Polizeiangaben.