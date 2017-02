Stühlingen Beim Überraschungsabend der Gäle Mölle Grimmelshofen sorgt das Familienduell unter Vereinen für Lacher

Humorvolle Ideen zeichnen den Überraschungsabend der Gäle Mölle Grimmelshofen aus. Die Narren nutzen auch mediale Technik für ihr Bühnenprogramm.

Für die Grimmelshofener Narren, den Gäle Mölle, war es ein gelungener Abschluss des Schmutzigen Donnerstags. Der Überraschungsabend wurde traditionsgemäß mit dem gemeinsam gesungenen eigenen Fasnachtslied eröffnet, das von Richard Harder einst getextet und nach der Melodie „lustig ist das Zigeuner Leben“ gesungen wird. So konnte die närrische Zeit im Gemeindehaus starten. Bernhard Burger sorgte mit seinem Akkordeon für den richtigen Ton und der ganze Saal sang und schunkelte mit.

Dass in Grimmelshofen die Uhren manchmal etwas anders ticken, zeigte sich schnell. Die Zuschauer wurden kurzerhand in das Geschehen des Abends eingebunden, denn die Organisatoren hatten einige lustige Spiele, die aus dem Fernsehen bekannt sind, für die Gäste mitgebracht. Dass die Fragen, die dabei an die aus dem Zuschauerraum ausgewählten Kandidaten nicht aus dem Lexikon, sondern aus dem Dorfgeschehen in Grimmelshofen stammten, versteht sich von selbst. So standen sich beim Familienduell der Narrenverein und der Jass-Verein gegenüber. Bei der Frage, was es im Gemeindehaus am meisten gibt, sorgte die Antwort „Spinnweben“ von Narrenvater Guido Müller für gewaltige Lacher. Die Lösung war dann "leere Handtuchhalter" und dies wurde gleich medial durch das Einspielen eines aktuellen Fotos aus der Damentoilette bestätigt.

Überhaupt hatten die Grimmelshofener einiges Technische organisiert. So konnte mittels Beamer auch eine Videoaufnahme von einer Vorstandssitzung der Gäle Mölle gezeigt werden, bei der sich nicht nur die Akteure die Bäuche vor Lachen hielten. Aber es gab auf der Bühne auch tänzerische Darbietungen. Eine ganze Horde Zwerge hatte sich an das Fasnachtsmotto „Spieglein, Spieglein an der Wand, zeig uns das schönste Märchen im Gäle Mölle Land“ gehalten und zeigten, was die kleinen Zwerge oben auf dem Berg so machen. Einstudiert worden war die Tanzeinlage von Caro und Vanessa, die auch selbst mit unter den Zwergen waren. An das Motto der Narren gehalten hatte sich eine weitere Gruppe, ausschließlich junge Männer, die den Sketch "Aschenbrödel und die hässlichen Schwestern" präsentierten. Auch nach Ende des Programms wurde noch lange weitergefeiert.

