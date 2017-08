Stühlingen Beim Überholen: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Der Rettungsdienst brachte am Dienstag einen Motorradfahrer in ein Krankenhaus, nachdem der Mann gestürzt war. Laut Polizei hat er beim Überholen die Kontrolle über seine Maschine verloren. Er war auf der B 315 Richtung Stühlingen-Weizen unterwegs.

Auf der B 315 ist am Dienstag ein Motorradfahrer verunglückt. Der 45-jährige Mann fuhr kurz vor 17 Uhr von Bonndorf kommend in Richtung Weizen. Beim Sportplatz wollte er ein landwirtschaftliches Gespann überholen und geriet dabei auf den Grünstreifen links der Fahrbahn. In der Folge verlor der 45-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte, berichtet die Polizei. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Versorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Motorrad entstand etwa 2000 Euro Schaden.