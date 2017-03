Stühlingen Beim Kirchenchor Stühlingen herrschen Harmonie und die Freude über neue Sänger

Der Kirchenchor Stühlingen blickt gut gelaunt auf 18 öffentliche Auftritte und 64 Proben zurück. Die Mitgliederzahl steigt weiter an.

Der Rückblick auf das vergangene Jahr des Kirchenchors Stühlingen fiel überaus positiv aus. Insgesamt 18 öffentliche Auftritte und 64 Proben zeugten von einem großen Engagement der Sänger, die sich für die musica sacra (die heilige oder geistliche Musik) einsetzen. Die Vorsitzende Rosi Hotz bezeichnete das gemeinsame Singen im Chor als eine "fantastische Sache, denn schon nach wenigen Minuten verbessern sich Stimmung, Lungensystem und Immunsystem der Sängerinnen und Sänger."

Chorleiterin Emilia Bergmüller, die seit zwölf Jahren den Kirchenchor Stühlingen leitet, freute sich darüber, dass sich zum bereits auf 35 aktive Mitglieder angewachsenen Chor im vergangenen Jahr drei Neumitglieder dazugesellt haben. Die Chorleiterin bezeichnete dies als Zeichen der Harmonie im Chor und, wie sie feststellte, „bisher sind alle Sänger, die zur Probe dabei waren, auch geblieben“. Als einen besonderen Höhepunkt bezeichnete die Chorleiterin den Auftritt des Chors in der benachbarten Schweiz in Schleitheim im vergangenen Jahr. Dabei erinnerte sie an den Auftritt vor zwölf Jahren auf offener Bühne und stellte fest, dass sich bei der Gesangsqualität eine deutliche Steigerung abzeichnet. Diese, so meinte die Chorleiterin, sei besonders der gegenseitigen Mithilfe und Geduld geschuldet.

Eine positive Kassenlage vermeldete Benedetta Kohlhaupt, denn durch die Wiederaufnahme der Kaffeestube am Fasnachtsmontagsumzug floss etwas Geld in die Kasse. Schriftführerin Irmgard Vollminghoff ließ die einzelnen Auftritte noch einmal Revue passieren und erinnerte an die Aktionen.

Pfarrer Fabian Schneider, der ein letztes Mal die Leitung der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz vertrat, betonte, dass die Kirchenchöre als Gesunde Gruppierungen auch in Zukunft wichtig sind. Karl Albicker vom Stühlinger Gemeindeteam lobte den Kirchenchor als gut funktionierende Mannschaft. Wie er anmerkte, wird es in der Seelsorgeeinheit eine Überbrückungszeit geben, denn wie Pfarrer Olaf Winter, wird auch Pfarrer Fabian Schneider die Seelsorgeeinheit verlassen. Es stehen Gespräche aus, bei denen sich abzeichnet, dass eine Betreuung durch einen Pfarrer und einen Gemeindereferenten möglich wäre. Bei der Verabschiedung von Pfarrer Olaf Winter am 19. März wird sich auch der Kirchenchor Stühlingen am Projektchor beteiligen.