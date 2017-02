Stühlingen Beim Bunten Nachmittag in Bettmaringen gibt es eine beeindruckende Bühnenshow

Beim Bunten Nachmittag in Bettmaringen wird der Obergüggel neu gewählt. Die Sketche und Tänze treffen den Publikumsgeschmack.

Es war ein überaus lustiger und fröhlicher Nachmittag, der Bunte Nachmittag der Güggel in Bettmaringen. Die Musiker des Musikvereins Echo Bettmaringen eröffneten die Veranstaltung mit närrischer Musik und legten so eine solide Grundlage für beste Stimmung. Es gab auch einiges fürs Auge: Gleich darauf stürmte der Narrensamen vom Kindergarten die Bühne und legte als Cowboys und Cowgirls einen fetzigen Tanz hin. Dafür ernteten sie spontanen Applaus von den Zuschauern im gut gefüllten Gemeindesaal.

Dass auf dieser Welt einiges aus den Fugen geraten ist und es nur einer wieder ins Lot bringen kann, das zeigten Jonas und Thommi mit ihrem Sketch. Als Petrus und sein Besuch sinnierten sie mit viel Humor über dieses Problem. Etwas ganz Neues präsentierten die Elferräte dann auf der Bühne. Sie wählten einen neuen Narrenvater, einen neuen Chef im Hühnerhof, auf Bettmaringer Dütsch Obergüggel genannt. Daniel Vogt hatte bei diesem Bunten Nachmittag ein ganzes Jahr als Obergüggel hinter sich gebracht und seine Arbeit gut gemacht. Doch wie die Vereinsstatuten vorschreiben, wird alljährlich gewechselt. Deshalb wählten die Güggel neu. Die Wahl fiel auf Kurt Bölle, der nach dieser Fasnachtssaison sein Amt antreten wird.

Abgelöst wurden dann die Güggel von der Mädchengruppe, die mit einem Tanz zum Lied "Hulapalu" von Andreas Gabalier für eine besondere Stimmung sorgte. Auch auf der Show-Bühne in Bettmaringen durfte der neu gewählte amerikanische Präsident Donald Trump nicht fehlen. Wie man es von ihm bisher gewohnt ist, wollte er das ganze Dorf durcheinanderbringen. Die Verwaltung nach Bettmaringen bringen und vieles andere mehr. Doch das ließen die Güggel nicht zu. Zum Abschied erklang der ganz eigene Bettmaringer Güggelsong, von den Elferräten mit voller Inbrunst gesungen.

Dass aber die Tradition in Bettmaringen nicht verloren geht, dafür sorgte der Sketch „Unterricht“. Auch hier gab es viel zu lachen, denn Bettmaringer Deutsch zu verstehen, ist manchmal nicht ganz einfach. Wie viel Rhythmus die Güggel in ihrem Blut haben, das zeigten sie mit ihrem Tanz und der schönen Isabella, die dabei besungen wurde. Zum Abschluss gab es dann noch einmal so richtig was zum Aufheizen: Die Bügärumpler zogen auf die Bühne und rockten mit fetziger Musik den Saal.

Bildergalerie im Internet: