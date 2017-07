Stühlingen Beim Auftritt der 2drei anlässlich des Feuerwehrjubiläums in Grimmelshofen sorgen heimische Anekdoten für Lacher

Die Feuerwehr trifft den Publikumsgeschmack mit dem Auftritt der Kabarett-Gruppe die 2drei. Die Akteure tragen Lustiges aus dem Ortsgeschehen im Dialekt vor.

Wer sich einen lustigen Abend machen wollte, war am Samstag in Grimmelshofen richtig. Die Freiwillige Feuerwehr hatte anlässlich der Jubiläumsfeiern zum 50-jährigen Bestehen der Jugendwehr zum Abend mit der Kabarett-Gruppe die 2drei eingeladen. Damit landete sie einen Volltreffer. Martina und Lothar Baader sowie Uwe Keller aus Löffingen verstanden es prächtig, die Lachmuskeln der Gäste zu strapazieren. Die Gäste kamen nicht nur aus Grimmelshofen, sondern zum Teil auch von weit her, um sich einen vergnüglichen Abend zu machen.

Mit selbstgedichteten Liedern und Anekdoten aus dem Grimmelshofener Feuerwehrleben sorgten die Akteure für eine ausgelassene Stimmung im Gemeindesaal. Dabei blieben die Darsteller nicht nur auf der Bühne, sondern mischten sich auch unter die Gäste, die keinerlei Berührungsängste zeigten und kräftig mitmachten. Wahre Lachsalven waren dabei garantiert und so manch eines der Schmankerln, wenn auch schon längere Zeit zurückliegend, brachte lustige Erinnerungen zurück.

Dabei wurde das Ganze in heimischem Dialekt vorgetragen, was seinen besonderen Reiz hatte. Klingen doch lustige Geschichten in Dialekt manchmal noch viel amüsanter, als wenn dasselbe in einem gekünstelten Hochdeutsch vorgetragen wird, was bei bestimmten Sachen die Pointe etwas fremd klingen lässt. Dass dabei fast kein Auge trocken blieb, versteht sich von selbst. So viel Lachen macht auch durstig und hungrig. Aber das ist in Grimmelshofen bekanntlich kein Problem, die Feuerwehr hatte mit Unterstützung von weiteren Helfern bestens vorgesorgt und so gab es für die Verpflegung genügend Auswahl. Damit auch die Jugend beim Feiern mit DJ-Musik nicht zu kurz kommt, verließen die Akteure nach vier Zugaben, obwohl noch mehr gefordert waren, die Bühne und gaben die Bar für den DJ frei. in der dann bis in die frühen Morgenstunden gefeiert werden konnte.