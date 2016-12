Stühlingen "Bei uns stimmt die Einstellung"  Interview mit Thomas Groß von der Stadtmusik Stühlingen

Nach einem ereignisreichen Jahr steuert die Stadtmusik auf das traditionelle Neujahrskonzert zu. Es wird das Abschiedskonzert von Dirigent Erich Stamm. Vorstandsmitglied Thomas Groß äußert sich zur schwierigen Nachfolger-Suche.

Herr Groß, das traditionelle Neujahrskonzert steht vor der Tür. Unter welchen Besonderheiten wird das Konzert 2017 in die Vereinsgeschichte eingehen?

Das Konzert wird als Abschiedskonzert unseres Dirigenten Erich Stamm in die Stadtmusikgeschichte eingehen. Erich Stamm wird uns nach elfjähriger sehr angenehmer und auch erfolgreicher Zusammenarbeit leider verlassen. Das Konzertprogramm ist ein Zusammenschnitt einiger Höhepunkte der letzten elf Jahre. Wir werden das Konzert übrigens mit dem gleichen Stück eröffnen, wie vor elf Jahren bei Stamms erstem Stühlinger Auftritt mit der Stadtmusik. Die Konzertvorbereitungen laufen sehr gut. Ich denke, wir sind bis zum 1. Januar in Topform. Probleme gibt es eher bei der Suche eines adäquaten Nachfolgers, der zu unserem Orchester passt. Einige Probedirigate haben bereits stattgefunden.



Die Stadtmusik wird ja seit einem Jahr von einem sehr jungen Team geleitet. Sind Sie zuversichtlich, dass dies auf die Dauer gut läuft?

Ich denke wir haben eine sehr gute Mischung aus sehr jungen, aber auch älteren, erfahrenen Vorstandsmitgliedern. Die Vorstandschaft wurde bewusst so aufgestellt um einen Generationswechsel möglichst reibungslos hin zu bekommen. Wenn also nach Rat gefragt wird, stehen wir Älteren gerne und jederzeit zur Verfügung, um Schützenhilfe zu leisten.

Wie hat sich die Stadtmusik beim jüngsten Wertungsspiel in Tiengen geschlagen?

Wir haben uns seit Langem wieder einmal dieser Herausforderung gestellt. Es war für uns Musiker eine sehr interessante Erfahrung und hat auch richtig Spaß gemacht. Gefreut haben wir uns auch über zahlreiche Fans die unter den Zuhörern zu finden waren. Mit den erreichten 85 Prozentpunkten in der Kategorie 4 und dem Prädikat "mit sehr gutem Erfolg teilgenommen," sind wir sehr zufrieden. Nicht zuletzt ein Verdienst von Erich Stamm, der uns sehr professionell vorbereitet hat.



Was floss in die Bewertung ein?

Jeder teilnehmende Verein trägt zwei Wahlstücke aus einer selbst festgelegten Schwierigkeitsstufe einer Jury vor. Die Bewertung der musikalischen Leistung wird nach zehn Kriterien vorgenommen: Grundstimmung und Intonation, Tonkultur, technische Ausführung, Rhythmik und Zusammenspiel oder auch der künstlerische Gesamteindruck. Die Juroren vergeben pro Kriterium maximal zehn Punkte. Der eigentlich spannende Moment für die Musiker ist das direkt im Anschluss stattfindende Kritikgespräch mit dem Orchester, dem Dirigenten und einem der Juroren. Man bekommt ein objektives Feedback und natürlich interessante Impulse, was man noch besser machen kann. Übrigens werden unsere Wahlstücke "New Village" und "Rikudium" am Neujahrskonzert nochmals zu hören sein.



Niveau zu halten ist mindestens so schwierig wie Niveau zu erreichen?

Das ist richtig. Der entscheidende Faktor ist hier aber sicherlich der Spaß am gemeinsamen Musizieren und die Verfolgung gleicher Ziele. Wenn man mit Freude an gemeinsam gesteckten Zielen arbeitet, stellt sich früher oder später auch Erfolg ein. Bei uns im Verein stimmt momentan die Einstellung, somit haben wir beste Voraussetzungen auch unter einem neuen Dirigenten an das bisher Erreichte anzuknüpfen.



Zur Person

Thomas Groß ist gebürtiger Stühlinger, 45 Jahre alt, Chemie Ingenieur,verheiratet, zwei Kinder und seit 35 Jahren als Trompeter bei der Stadtmusik