Stühlingen Bei der Infected X-Mas Party des Vereins Kultur rockt gibt es laute Töne zur Weihnachtszeit

Die Bands Finding Feelings und Deadnotes unterhalten das zahlreiche Publikum bei der Infected X-Mas Party des Vereins Kultur rockt.

Die Punkrocker Finding Feelings (im Bild) aus Konstanz eröffneten die kleine, aber feine Infected X-Mas Party des Vereins Kultur rockt in der Ehrenbachhalle Weizen. Im Barraum und dessen Vorraum standen die Gäste dicht an dicht gedrängt, denn das winterliche Pendant zur großen Schwester Querbeat hat sich längst herumgesprochen. Für die Neulinge zeigte ein Riesenschneemann auf der Ehrenbachhalle den Eingang an. Nach Finding Feelings zeigten die Deadnotes aus Freiburg ihr Können. Dem Vorsitzenden Oliver Hamburger und seinem Team von Kultur rockt gelang ein weiterer kultureller Höhepunkt abseits des Mainstreams.