Lausheim Bei der Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Lausheim gibt es Kritik und Lob für die Kameraden

Der Abteilungskommandant der Feuerwehr Lausheim, Torsten Engel, ärgert sich über die Teilnahmemoral und Pünktlichkeit bei Proben. Die Mitglieder stimmten nun ab, dass unentschuldigtes Fehlen und zu spät Kommen künftig mit Strafzahlungen in die Kasse bestraft werden.

Das sanierungsbedürftige Feuerwehrgerätehaus, die Kritik des Abteilungskommandanten an der Probenstatistik und die Aufnahme der ersten Frau in die Lausheimer Feuerwehr waren Themen bei der Hauptversammlung. Abteilungskommandant Torsten Engel konnte 24 Mitglieder der 28 Mann starken Wehr zur Versammlung begrüßen. In seinem Bericht blickte Kommandant Engel zurück auf fünf Einsätze, wovon zwei Kaminbrände waren. Engel merkte an, dass dies für ihn das Erste Mal in seiner Laufbahn als Abteilungskommandand war. Interessant für ihn war der Einsatz der Wärmebildkamera, was für alle lehrreich war.

Was den Kommandanten umtrieb, ist die Tatsache, dass momentan nur er den Maschinistenlehrgang absolviert hat. Ein Kamerad hat sich zwar bereit erklärt, diesen zu absolvieren, doch laut Engel wäre es von großer Wichtigkeit, dass mindestens ein weiterer Kamerad diesen Lehrgang absolviert. Die Frühjahrsübung mit der Grimmelshofener Abteilung habe gezeigt, dass dies nötig wäre. Er habe als Kommandant seine Kompetenzen weitergegeben und die Rolle des Maschinisten übernommen. Im Ernstfall wäre dies prekär.

Geärgert hatte ihn der Probenbesuch. Ein Durchschnitt von 69 Prozent zeige eine schlechte Probenmoral. Dazu komme, dass einige Teilnehmer immer zu spät erscheinen würden. „Es ist nervig, wenn man nicht um 20 Uhr anfangen kann, vergangenes Jahr waren wir in einer Probe um 20 Uhr nur zu zweit.“ Torsten Engel konnte trotzdem Frank Kech, Tobias Selb und Nico Büche mit einem kleinen Präsent auszeichnen, sie hatten nur eine Fehlprobe.

Erfreulich war, dass die Lausheimer Kameraden beim Stadtturnier den zweiten Platz erreichten. Ein großer Erfolg ist die am 30. August gegründete Kinderfeuerwehr. Die Kleinen sind, wie Torsten Engel feststellte, fest und interessiert bei der Sache und sie denken auch mit. „Es macht viel Spaß, mit ihnen zu arbeiten, der Höhepunkt ist immer am Schluss der Probe, wenn sie mit dem Feuerwehrauto nach Hause gefahren werden. Zwei aus der Kinderfeuerwehr können im kommenden Jahr bereits in die Jugendwehr wechseln.

Gesamtwehrkommandant Rainer Geng sparte nicht mit Lob. „Ich habe keine Probleme mit der Lausheimer Wehr, der Abteilungskommandant hat euch ziemlich kritisiert. Ich war bei zwei Einsätzen dabei und ich muss euch ein Kompliment machen, es hat alles gut geklappt, taktisch umsichtig und überlegt seid ihr vorgegangen und ich muss respektvoll feststellen, dass ihr viele Junge habt.“

Aus den Reihen der Kameraden wurde die Frage gestellt, ab wann Atemschutzgeräte bei Kälte nicht mehr verwendet werden sollen. Hintergrund war, dass das Gerätehaus keine Heizung hat und die Atemschutzmasken bei Kälte nass und klamm seien. Auch laufen diese dann an und so ist die Sicht eingeschränkt. Geng wies auf den bei der Bürgermeisterin vorliegenden Brandschutzsbedarfsplan hin und auf die Möglichkeit, das Feuerwehrgerätehaus zu sanieren, was auch eine Heizung anbelange. Auf die Frage, was zu tun sei, wenn es im Winter kalt ist, antwortete Geng: „Beten, dass kein Einsatz kommt. " Eine spontane Abstimmung zum zu spät Kommen bei Proben oder unentschuldigt fehlen erreichte, dass künftig jeder Betroffene zwei Euro in die Kameradschaftskasse zahlen müsse. Abteilungskommandant Thorsten Engel hielt fest: "Auch wenn es Winter und kalt ist, die Feuerwehr kommt, wenn jemand Hilfe braucht.“