Stühlingen Bei der Guggenmusik Bügärumpler wird im 30. Jahr wieder ein neues Kostüm fällig

Die Bügärumpler Bettmaringen feiern ihren runden Geburtstag am 11. November mit der Vorstellung des noch geheimen neuen Kostüms.

Die Bügärumpler Bettmaringen starten mit einem neuen Kostüm in ihre 30. Fasnachtssaison. Die Gladiatoren-Outfits, in die sie seit 2014 geschlüpft sind, haben ausgedient. Dies wurde in der Hauptversammlung verkündet. Seit der Gründung des Vereins im Jahr 1988 traten die Bügärumpler in folgenden teilweise selbstgefertigten Kostümen auf: Rosa Sternsinger, Paradiesvogel, Skorpion, Wikinger, Ork aus Herr der Ringe, Vampir, Moormonster und Gladiator. Bis zur 30-Jahr-Feier am 11. November wird Geheimhaltung nach außen gezeigt, denn das neue Kostüm soll eine Überraschung werden.

Dass ihr Konzept erfolgreich ist, beweist die Mitgliederliste. Aktuell sind es laut Schriftführerin Michaela Kech 54 Mitglieder, inklusive der acht neu aufgenommen Musiker Andreas Schropp, Johannes Schropp, Patrick Schwenninger, Patrick Rüdt, Sascha Jehle, Sarah Isele, Christian Wanner und Simon Isele. Sie hatten bereits in der vergangenen Saison mitgespielt. Für die Jubiläumssaison gibt es zwei Anwärter. Die Vorsitzenden Andreas Boll und Thomas Kech erinnerten die Mitglieder daran, weiterhin fleißig für den Verein zu werben.

Dirigent Sascha Boll lobte die Musiker für die „grandios gespielte Saison“ mit 19 musikalischen Anlässen. Besonders bei den weiter entfernten Auftritten freute er sich über die begeisterten Rückmeldungen der Besucher. „Es waren gleichbleibend sehr, sehr gute Auftritte.“ Auch hob er die Wutöschinger „Spätschicht“ hervor, die ebenfalls gut beim Publikum ankam, an beiden Spielorten. Die durchschnittlich nur 67 Prozent Probenbesuch der 15 Proben nahm er gelassen hin: „Ein Drittel fehlt immer.“ Er wies er jedoch darauf hin, dass die Proben bereits ab September beginnen. Denn das Ziel seien fünf neue Lieder für die neue Saison. Vorschläge dürfen gerne an ihn gesendet werden. Vier Musiker waren immer anwesend: Patrick Rüdt, Bernd Rogg, Martina Woll und Benjamin Kech.

Kassiererin Tanja Troll hatte ein solides Plus errechnet, da der Rumplerball und die Bad Taste Party äußerst gut angenommen wurden. Die hohen Buskosten allerdings sorgten für starken Diskussionsbedarf. Trotz der regelmäßigen Erhöhung bleibe die Busfirma im Rahmen, auch habe sich das Taxi für die auswärtigen Musiker bereits bezahlt gemacht. Diskutiert wurde über die zwei Möglichkeiten, entweder zusätzliche Veranstaltungen anzubieten oder die Buskosten vollständig auf die Mitglieder umzuwälzen. Von den 160 Euro, die in der vergangenen langen Saison an Buskosten pro Kopf angefallen waren, hatte jedes Mitglied 70 Euro gezahlt und 90 Euro der Verein. Werner Meier erinnerte daran, dass die Einnahmen des Rumplerballs in den frühen Jahren für die Hälfte der Buskosten gereicht haben: „Alle Kosten auf die Mitglieder umlegen, halte ich für schwierig für die jungen Mitglieder.“

Grußworte überbrachten Christina Vogt von der Güggelzunft und Jonas Götz von der Feuerwehr Bettmaringen, die von 27. April bis 1. Mai 2018 ihr großes Feuerwehrjubiläum feiert. Ortsvorsteher Gerhard Boll dankte dem aktiven Verein, der daheim und auswärts das Dorf gut vertrete.