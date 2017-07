Stühlingen Bei der CDU-Mitgliederversammlung werden kritische Fragen zur Kommunalpolitik gestellt

Die Stühlinger CDU-Mitglieder diskutieren mit dem Landtagsabgeordneten Felix Schreiner über aktuelle Themen. Unter anderem ging es um den Lückenschluss der B 314, die Ärzteversorgung und die Hallensanierung.

Die Fragen: Weshalb hat sich die Ehrenbachhallensanierung mehrfach verteuert? und Warum bezahlen Schweizer Landwirte keine Steuer, wenn sie deutsches Land aufkaufen? sowie der Stand des Lückenschlusses der B 314 bei Grimmelshofen und vieles mehr trieb die Besucher der Stühlinger CDU-Mitgliederversammlung um. Rede und Antwort standen die Stühlinger CDU-Gemeinderäte, als Sprecher Harald Hofmeier, und als Gast Landtagsabgeordneter Felix Schreiner, der für den Bundestag kandidiert.

Es sei doch bekannt, dass bei öffentlichen Bauten der Brandschutz einen hohen Stellenwert besitzt. Wurden schon im Vorfeld bei der Planung und Kostenermittlung Fehler gemacht, wurde gefragt? "Es ist falsch angegangen worden", lautete die vorsichtige Antwort von Stadtrat Bernhard Engel. Laut Rüdiger Mayer führten auch Sachzwänge und eine Förderabsage zu dieser unerfreulichen Lage.

Zur Frage der Besteuerung von Schweizer Landwirten informierte Schreiner, dass es dafür keine gesetzliche Handhabe gebe. Zudem erinnerte er daran, dass es beim Kauf und Verkauf deutscher Agrarflächen auch die deutschen Partner gebe. Lobend erwähnte Hermann Majocko die erfolgreiche Bemühung der Stadt für den Erhalt einer Arztpraxis in Stühlingen und die medizinische Grundversorgung, die mit dem Loreto Krankenhaus, mit integrierten Praxen gewährleistet sei. Zur Ärzteversorgung auf dem Land informierte Schreiner, dass ein Stipendium für Medizinstudenten im Raum stehe, dessen Bezieher im Gegenzug verpflichtet werden könnten, sich für eine gewisse Zeit im ländlichen Raum niederzulassen. Insgesamt gehe der Trend ganz klar zu Ärztehäusern.

Hinterfragt wurde, warum die Stadt in Sachen Breitbandverlegung in Weizen auf 280 000 Euro verzichte. Es wurde ebenso gefragt, woran es liege, dass finanzstärkere Stühlinger Nachbargemeinden Zuschüsse bekämen, die Stühlingen für vergleichbare Investitionen oft verweigert würden. Viele ähnlich gelagerte Fragen tauchten auf, die an diesem Abend nicht beantwortet werden konnten. Vorgeschlagen wurde von Hermann Majocko, dass das Land ein Förderprogramm auflegen sollte, dass die auch von der Politik angestrebte Lückenbebauung in den Dörfern erleichtern könnte.

Hinterfragt wurden auch landesweit auftauchende Entwicklungshindernisse, verursacht durch Fledermaus, Juchtenkäfer, Amphibien- und Schmetterlingspopulationen. Man versuche, diese Kreaturen zum Sündenbock hochzustilisieren. Schuld seien jedoch übertriebene Forderungen des Naturschutzes. "Es kann nicht sein, dass ein Dorf stirbt, weil die Natur geschützt wird", sagte Bernhard Engel. Karl Baumann (Lausheim) bemängelte, dass kein einziger der größeren Stühlinger Landwirte die Versammlung besuchte. (Über den Stand der Dinge in Sachen Lückenschluss B 314 berichten wir gesondert.)

Der Sachstand