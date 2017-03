Stühlingen Bei der Bürgerversammlung in Mauchen erhalten die Anwesenden Informationen über Bauprojekte

Bei der Bürgerversammlung in Mauchen erhielten die Einwohner Informationen über geplante Bauarbeiten von ED Netze. Die Frage, warum die Maßnahmen kurz vor den Arbeiten zum Breitbandausbau stattfinden müssen, wurde nicht beantwortet.

Die Bürgerversammlung im Rathaus Mauchen war gut besucht. Die Einwohner wurden dabei über Baumaßnahmen informiert. In Mauchen gibt es ab dem 10. April Verkehrsbehinderungen auf der Durchfahrtsstraße durch die Verlegung der unterirdischen Stromkabel. Energiedienst ED Netze wird im Rahmen der Verlegung der 20 Kilovolt-Leitung auch einige Hausanschlüsse integrieren. Diese liegen hauptsächlich an der St. Gallusstraße, vereinzelt sind auch Häuser im Staagweg und Im Winkel betroffen. Die Firma Regiodata wird die Hauseinführungen neu legen, die Freileitungen verschwinden. Der Verkehr in der St. Gallusstraße werde über eine Ampelanlage geführt, mit Behinderungen sei zu rechnen, informierte Projektbetreuer Jürgen Birkenberger.

Stützpunktmeister Stephan Behringer war ebenfalls anwesend, er kümmert sich um Betrieb und Unterhalt des Netzes sowie um die Montage der Bau- und Hausanschlüsse und Leitungsisolierungen. Ein betroffener Bürger stellte gleich den Zusammenhang her zwischen der für 2019 anstehenden Breitbandleitung im Dorf und erkundigte sich nach der Rentabilität beim Öffnen des Leitungszugangs: „Ist es denn sinnvoll, jetzt die Straße aufzureißen und dann später für das Internet noch einmal?“ Der Projektbetreuer Jürgen Birkenberger bestätigte, dass Kosten für den Hauseigentümer entstehen, wenn dieser den Einbau der Glasfaserleitung im Zuge der unterirdischen Stromverlegung wünsche. Bürgermeisterin Isolde Schäfer verwies auf die Info-Veranstaltung des Eigenbetriebs ZIS (Zukunftsfähige Infrastruktur Stühlingen) am Mittwoch, 12.

April, in der Realschulaula. Im Anschluss an die allgemeinen Informationen können direkte Fragen an Claudius Bauknecht gestellt werden. Geplant sei, mittelfristig sämtliche oberirdischen Stromleitungen in Mauchen in den Erdboden zu verlegen, Termine stehen noch nicht fest.

Warum Energiedienst gerade jetzt die Baumaßnahme plant, kurz bevor die Glasfaserleitungen verlegt werden sollen, wurde nicht angesprochen. Dass im Zuge der Baumaßnahmen noch mehr Kabel verlegt werden könnten, bestätigte der Projektbetreuer. Weitere Fragen wurden abgeblockt. Da die Eigentümer sich in jedem Falle um die Anschlussverlegung von der Grundstücksgrenze bis in das Haus selbst kümmern müssen, bietet sich hier eventuell eine Möglichkeit, abhängig von den veranschlagten Kosten. Da die ZIS-Infoveranstaltung allerdings erst nach Baubeginn stattfindet, kann es sein, dass nötige Anmeldetermine verstreichen.

Bürgermeisterin Isolde Schäfer informierte beim Bürgergespräch über den Stadthaushalt und Ortsvorsteher Manfred Schanz berichtete aus den eineinhalb Jahren seit dem vergangenen Bürgergespräch. Dabei hielt er sich auch mit seinen Dankesworten an sämtliche Vereine und alle aktiven Bürger in Mauchen nicht zurück.