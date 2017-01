Stühlingen Bei den Narren heißt es Gruseln in Oberwangen

Der Narrenverein Wangen hat zum ersten Kappenabend der Saison unter dem Motto Gruselschloss eingeladen.

Zum ersten Kappenabend in der Region haben die Narren aus Wangen in ihren noch bestehenden Raum im Gemeindehaus Oberwangen eingeladen. Das Gemeindehaus soll für das neue Löschfahrzeug der Feuerwehr Wangen umgebaut werden. Deshalb nutzten die Narren diese vorerst letzte Gelegenheit zum Feiern. Das Datum, Freitag der Dreizehnte, und die bereits vorhandene Gruseldekoration ergänzten sich. Also luden die Narren in das Gruselschloss. Neben den zahlreichen Wangener Gästen kamen auch viele Narren aus der Region in passender gruseliger Verkleidung. Trotz des Schneetreibens feierten sie im Raum und im geheizten Raucherzelt ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden. Bildergalerie im Internet: www.suedkurier.de/bilder Bild: Yvonne Würth