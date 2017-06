vor 1 Stunde dpa Stühlingen Bauzulieferer Sto plant auch am Hochrhein einen Arbeitsplatzabbau

Der auf Wärmedämmung spezialisierte Bauzulieferer Sto plant Kosteneinsparungen und einen Arbeitsplatzabbau. Deutschlandweit werde Sto 53 Stellen streichen, 28 davon am Hauptstandort in Stühlingen (Kreis Waldshut), teilte das Unternehmen am Freitag mit.