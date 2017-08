Fützen B 314 zwischen Fützen und Grimmelshofen nach Unfall voll gesperrt

Die B 314 ist zwischen Blumberg-Fützen und Stühlingen-Grimmelshofen nach Unfall voll gesperrt

Ein Unfall auf der B 314 zwischen Fützen und Grimmelshofen führte am Dienstagvormittag zu einer Vollsperrung mit kilometerlangen Rückstaus in beide Richtungen. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Der Unfall am Dienstag passierte auf der B 314 Richtung Waldshut circa eineinhalb Kilometer nach der Ausfahrt Fützen-Süd, wenige Kilometer vor Grimmelshofen. Um circa 9.45 Uhr streifte dort ein Lastwagen eine Straßen-Fräs-Maschine. Die Fräsmaschine sei dadurch in Brand geraten, der Lkw-Fahrer habe zunächst Fahrerflucht begangen, das Autokennzeichen sei aber bekannt, teilte die Polizei auf Anfrage mit. . Mittlerweile sei ein erster Kontakt zum Lkw-Fahrer hergestellt, er habe angegeben, den Vorgang nicht bemerkt zu haben, sagte Michael Aschenbrenner, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen. Die Bundesstraße war aber circa 12 Uhr wieder einspurig befahrbar, der Verkehr wurde durch eine Ampel geregelt.

Die Feuerwehr Blumberg war mit vier Fahrzeugen und 15 Aktiven der Abteilungen Blumberg-Stadt, Fützen und Epfenhofen im Einsatz, sagte Kommandant Stefan Band auf Anfrage. Als sie kamen, sei der Brand schon gelöscht gewesen. Der Lastwagen habe an der Teermaschine einen Hydraulikschlauch mit dem Ventil abgerissen, dadurch seien rund 50 Liter Hydrauliköl in hohem Bogen herausgespritzt, sie hätten sich auf der Fahrbahn großflächig verteilt. Die Feuerwehr Blumberg nahm das ausgelaufene Hydraulik-Öl dann mit einem Bindemittel so gut es ging auf. Ein Reparatur-Service versucht, das abgerissene Ventil an der Fräs-Maschine abzudichten, war schließlich auch gelang. Die Feuerwehr, so Kommandant Band, habe die Straße, die noch gründlich gereinigt werden müsse, um circa 11.30 Uhr der Polizei und der Straßenmeisterei im Schwarzwald-Baar-Kreis übergeben.

Durch den Unfall kam es auf der B 314 zu kilometerlangen Staus, der Stau Richtung Blumberg ging um 12 Uhr bereits bis weit hinter Epfenhofen und noch den Randenaufstieg der B 314 hinauf. Die Bewohner Fützens wiederum ärgerten sich, dass mehrere Lastwagenfahrer die Umstände nutzten, um mit ihrem schweren Fahrzeug durch Fützen zu fahren, was auch Richtung Ortsausgang Fützen zu einem Stau führte.