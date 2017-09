Stühlingen Ausweichmanöver endet im Spital

Im Krankenhaus endete für einen Autofahrer am Montagmorgen auf der B 314 ein missglücktes Ausweichmanöver wegen Wildwechsels.

Laut Polizeiangaben war der 54-jährige Audi-Fahrer gegen 5:40 Uhr zwischen Stühlingen und Eggingen von der Fahrbahn abgekommen und ist gegen eine Leitplanke geprallt. Der Fahrer sei leicht verletzt worden, am Audi entstand Totalschaden in Höhe von mindestens 8000 Euro, so die Polizei. Der 54-Jährige habe zum Unfallhergang angegeben, dass ein Wildtier die Fahrbahn gequert und er beim Ausweichversuch die Kontrolle über seinen Pkw verloren habe. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn im Bereich der Unfallstelle durch eine Fachfirma gereinigt werden. Zeitweise war die Bundesstraße komplett gesperrt.